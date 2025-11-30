Fantastici, per fare la gioia di grandi e piccini, questi regali da mettere sotto l'albero sono in sconto

iStock Regali di Natale 2025 da fare adesso aproffitando del Black Friday di Amazon

Il momento migliore per fare i regali di Natale? Adesso. Infatti grazie al Black Friday 2025 di Amazon non solo possiamo fare gli acquisti a prezzi super convenienti, ma ci evitiamo anche lo stress di dover girare per negozi magari senza avere un’idea chiara in testa.

Se questo non bastasse tutti i nostri acquisti arrivano direttamente a casa e con spedizioni veloci. E se non abbiamo proprio idea di cosa mettere sotto l’albero? Abbiamo fatto una lista dei migliori regali per lei, per lui e per i bambini.

Inoltre, basta fare un giro sulla pagina dedicata all’iniziativa per selezionare i prodotti più amati in offerta, scegliendoli per categoria.

E se aderiamo al programma Prime possiamo avere spedizioni gratuite e veloci, ma anche l’accesso a tanti altri servizi come il catalogo di ebook, film e serie tv.

I regali di Natale per lei

Dalla coccola quotidiana, fino alla moda: i regali da mettere sotto l’albero per lei sono tantissimi, basta saper scegliere in base alle esigenze e ai gusti. E aproffitare delle offerte del Black Ffriday 2025.

Una cosa è certa: un set per ottenere la piega perfetta è sempre molto apprezzato. Ghd, ad esempio, propone Air Kit che comprende phon professionale anticrespo e con tecnologia a ioni, beccuccio, diffusore, due clips e una spazzola in ceramica. Per capelli favolosi. Lo sconto ammonta al 33% sul prezzo consigliato.

Offerta Air Kit Ghd Il set per capelli favolosi e per una piega perfetta

Per il viso, invece, Hyalu B5 di La Roche Posay è un siero antirughe adatto a ogni tipologia di incarnato. Ed è un vero concentrato di benessere che promette di agire sulle rughe, di contrastare perdita di elasticità, colorito spento e i segni che sono causati da un eccesso di stanchezza. Contiene acido ialuronico, vitamina B5 e madecassoside.

Essentials Skincare di Nivea è un cofanetto che contiene crema viso idratante con SPF 15 e olio di mandorla naturale, uno struccante occhi illuminante waterproof con vitamina C e un balsamo labbra Labello Soft Rosé arricchito con Burro di Karité. Il tutto a un prezzo piccolissimo, grazie allo sconto del 33% sul prezzo consigliato.

Offerta Essentials Skincare di Nivea Set con crema, struccante occhi e Labello

Un gioiello scintillante può fare la gioia di tutte, ancora di più se va a valorizzare e a illuminare il nostro viso. Proprio come promettono di fare gli orecchini Swarovski Una Angelic: placcati rodio, con un bellissimo cristallo azzurro al centro e con tanti cristalli più piccoli e bianchi a circondarli. Straordinari e con uno sconto del 28% sul prezzo mediano.

Offerta Swarovski Una Angelic Orecchini con grande cristallo azzurro posto al centro

Elegantissimo, poi, l’orologio di Tommy Hilfiger con movimento al quarzo, quadrante a raggiera con disegni e cristalli e un cinturino in pelle color rosa cipria. Per fare un figurone: lo sconto sul prezzo mediano è del 30%.

Offerta Orologio di Tommy Hilfiger Con un bellissimo quadrante a raggiera con disegni e cristalli

I regali di Natale per lui

E, invece, cosa regalare a lui? Grazie al Black Friday 2025 c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Si può optare per un prodotto dedicato alla skincare, oppure un kit per i capelli o, ancora, qualche accessorio o capo alla moda.

Aquapower Advanced Gel è di Biotherm Homme ed è un prodotto idratante e rinforzante per uomo. La sua formulazione contiene Biotech Plankton e vitamine che promettono di proteggere, idratare e nutrire. È favolosa dopo la rasatura e ora lo sconto ammonta al 49% sul prezzo consigliato.

Bed Head for Men by Tigi è un combo shampoo e balsamo: il primo va a detergere e rinfrescare il cuoio capelluto e lascia la chioma idratata e pulita. Il secondo, invece, rende i capelli più morbidi. Lo sconto ammonta al 41% sul prezzo mediano.

Offerta Bed Head for Men by Tigi Shampoo e balsamo pensati per lui

Uno zaino dal design minimal con una capacità di 11 litri e uno spazio progettato appositamente per un laptop delle dimensioni di 15 pollici: è quello di Kapten & Son. Se questo non bastasse ha scomparti interni ed esterni: comodissimo e resistente. Un regalo utile con uno sconto del 20% sul prezzo mediano.

In un armadio non può mai mancare una camicia azzurra: il regalo perfetto è il passe-partout per tutte le situazioni. Questo modello di Polo Club è in 100% cotone, elegante e con logo ricamato. Il ribasso è del 18% sul prezzo consigliato.

Offerta Camicia Polo Club Elegante e realizzata al 100% in cotone

Belle in tutte le situazioni e con ogni tipologia di outfit (da provare anche con un completo elegante) le Adidas VL Court 3.0 sono uno di quei modelli che non stancano mai. Hanno la chiusura con i lacci e un design favoloso, per essere alla moda e comodi in ogni occasione: un regalo davvero cool con uno sconto del 42% sul prezzo consigliato.

Offerta Adidas VL Court 3.0 Sneaker super comode e cool

Regali di Natale per bambini

Divertenti, per bambini, ma non solo: il pensiero ideale da mettere sotto l’albero è un inno alla creatività. Come il Tappetino Musicale di Rodzon che presenta nove scale, 10 suoni di animali, 19 canzoni e 4 modalità. È adatto dall’anno fino ai sei anni e lo sconto è del 42% sul prezzo consigliato.

Offerta Tappetino Musicale di Rodzon Per approcciarsi alla musica sin da piccoli

Per gli artisti in erba, invece, la tavoletta grafica LCD 16 pollici di Kinayue è ricaricabile, cancellabile e portatile. Inoltre, ha uno schermo abbastanza ampio da rendere ancora più divertente disegnare. È ribassata del 17% sul prezzo consigliato.

Offerta Tavoletta grafica LCD di Kinayue Lo schermo ha 16 pollici

Il karaoke è una delle attività più divertenti che si possano fare in famiglia: Ankuka propone una cassa bluetooth con due microfoni con 4 effetti voci, oltre a pesare pochissimo. Questo kit per cantare è scontato del 51% sul prezzo consigliato.

Offerta Cassa e microfoni di Ankuka Il perfetto kit per cantare

Dare vita alle costruzioni più disparate è davvero divertente con Rainbow, un gioco di costruzione magnetico di Geomag. Basta lasciare viaggiare la fantasia. Questo set comprende: 24 barrette magnetiche colorate, 24 sfere metalliche,12 pannelli triangolari, 10 quadrati e 2 pentagonali. Lo sconto sul prezzo consigliato è del 70%.

Offerta Rainbow di Geomag Costruzioni magnetiche colorate

Cinquanta attività didattiche per bambini dai 3 ai 6 anni: sono quelli di Liscianigiochi che comprendono un libro con consigli e una carotina parlante e luminosa. Per divertirsi e imparare. Ora in offerta con ribasso al 53% sul prezzo consigliato.

