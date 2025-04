Valeria Marini, la madre in lacrime a Le Iene: “Non è stata riconoscente”

Gianna Orrù , mamma di Valeria Marini , racconta in lacrime la lite della figlia, sfogandosi in un’intervista alle Iene. Come è noto la showgirl e sua madre, un tempo legatissime, non si parlano da diversi mesi a causa di una truffa subita dalla signora Gianna e dalla scelta di Valeria di raccontare pubblicamente quanto accaduto.

Nelle scorse settimane Mara Venier aveva tentato di riappacificare Gianna Orrù con Valeria Marini. Durante un'intervista alla signora Orrù infatti la showgirl era apparsa all'improvviso nello studio di Domenica In.

Valeria aveva tentato di riavvicinarsi alla madre, senza però riuscirci. La signora Gianna infatti l'aveva accusata di aver rivelato dettagli riguardo una truffa subita, solo per avere visibilità.

Un'accusa ripetuta anche a Le Iene, dove Gianna Orrù ha ribadito di non voler perdonare Valeria Marini. "Bisogna sempre trovare scuse - ha detto la donna ai microfoni de Le Iene -, Valeria avrebbe dovuto essere più riconoscente, viste le cose che io ho fatto per lei. Se continua a parlare di me, evidentemente ha bisogno di visibilità. La riconoscenza non è di questo mondo, tutti quelli che entrano nel mondo dello spettacolo perdono il senso della realtà".

La signora Gianna ho poi affermato di aver lasciato il lavoro per seguire la carriera di Valeria Marini. Una scelta che oggi non farebbe più e di cui si pente.

"L'ho fatto per risolvere i problemi di Valeria, mi piaceva tanto, avevo studiato, mi ero creata la mia palestra - ha detto -. Lei si è affacciata al mondo dello spettacolo e io ho abbandonato tutto". La donna si è poi commossa: "Il rispetto è la cosa più importante, sono molto provata, questa truffa mi ha distrutto la vita - ha aggiunto -. Non solo ho subito la truffa, mi hanno anche mancato di rispetto. Purtroppo ho dedicato la mia vita ai miei figli, tornassi indietro non lo rifarei".

Perché Valeria Marini e la madre Gianna Orrù hanno litigato

La lite fra Valeria Marini e Gianna Orrù, come anticipato, sarebbe nata a causa della truffa subita dalla donna. Un episodio che le avrebbe fatto perdere 335 mila euro nel 2018 e che l'avrebbe portata a isolarsi da tutti.

Qualche giorno fa, dopo lo scontro a Domenica In, Valeria Marini aveva raccontato i motivi del litigio con la madre e un silenzio durato ben sei mesi. "Il vero inizio è stato con la truffa dei bitcoin, per la quale la sentenza è attesa a novembre. Quella esperienza ha intaccato la sua serenità un giorno dopo l’altro”, aveva raccontato al Corriere della Sera, affermando di essere rimasta accanto alla donna.

"In coscienza ho fatto tutto quello che potevo, affidandola anzitutto all’avvocato migliore su piazza, la mia amica Laura Sgrò - aveva affermato Valeria, parlando anche della scelta di parlare pubblicamente della truffa subita dalla madre -. Dopo la truffa ho voluto raccontare insieme con lei la sua storia. Intanto per far capire che poteva capitare a chiunque, ma poi perché pensavo che parlandone avrebbe sentito meno il senso di umiliazione che stava provando”.