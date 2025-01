Gennaio fa rima con veganuary. Anche nella cura di sé con i prodotti beauty vegan

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Veganuary, il mese vegan anche nella cura di sè

Per chi non lo sapesse, gennaio è il mese che ormai da più di dieci anni è dedicato al vegano. Un’iniziativa nata nel 2014 nel Regno Unito e che prende il nome di Veganuary, e che ha lo scopo di far conoscere a far avvicinare al mondo vegan più persone possibili, attraverso la prova di un’alimentazione vegetale e la divulgazione di consigli e ricette quotidiane e completamente gratuite. Un’iniziativa che ogni anno vede partecipare un numero sempre crescente di persone che, per motivi diversi, si approcciano a questo stile di vita volto a ridurre e via via eliminare anche solo per un mese tutto ciò che proviene dal mondo animale, come carne, pesce e derivati, ma anche prodotti testati sul mondo animale, preferendo quelli vegan, appunto e cruelty free.

Perché scegliere dei prodotti beauty vegan

Ma perché provare dei prodotti beauty vegan può davvero essere una rivoluzione per il vostro benessere e per la bellezza della vostra pelle. Perché al di là di Veganuary, ci sono moltissimi vantaggi che si possono ottenere optando per un approccio più consapevole e attento nella cura di sé.

I cosmetici vegani, infatti, partono dal presupposto che non possono contenere ingredienti di origine o di derivazione animale, ma devono essere realizzati unicamente con ingredienti provenienti dal mondo vegetale o minerale, o anche di origine sintetica. Tra gli ingredienti più utilizzati nei prodotti beauty vegan, per esempio, ci sono gli oli vegetali, che vanno a sostituire la parte lipidica animale, e tra cui spiccano l’olio di cocco, di argan, di mandorle, di sesamo o di macadamia, amati per la loro azione emolliente e idratante.

Prodotti che risultano delicatissimi sulla cute, che rispettano il corpo e il mondo animale in tutte le sue derivazioni e che rappresentano un modo di prendersi cura di sé e di vivere più attento e consapevole, volte al benessere generale e a uno stile di vita non solo più salutare ma anche più gentile e sostenibile.

I prodotti beauty vegan da provare durante veganuary

Per esempio optando per dei prodotti beauty vegan partendo dallo step base della propria cura personale, la skincare, utilizzando un gel detergente come quello di Omia, realizzato con Aloe Vera bio arricchita da una selezione di sostanze naturali e biologiche. Un prodotto dalla formulazione vegana, che idrata la pelle rimuovendo il make-up e le impurità accumulate durante la giornata e riducendo l’untuosità della cute ma senza seccare la pelle.

O ancora optando per un prodotto beauty vegan come il latte detergente anti age di Paula’s Choice, un detergente cremoso che rimuove con delicatezza ed efficacia ogni impurità e trucco, e che lascia la pelle pulita e morbida, andando a combattere i segni dell’età, il tutto in chiave vegan.

E dopo la detersione ecco che arriva il momento del tonico viso. Se volete seguire al meglio il mood di Veguanary, ecco che il tonico al riso I’m From è quello che fa per voi. Un prodotti beauty vegan e approvato da Peta, che migliora l’idratazione e la barriera idratante della pelle garantendo un effetto illuminante. Un tonico che contiene il 77,78% di estratto di riso Goami e ben 4 tipi di complessi di estratti di origine vegetale che aiutano a eliminare le cellule morte della pelle formando uno strato protettivo contro l’umidità.

Altro step di base della vostra skincare vegan è il siero viso, e per onorare al meglio il mese di Veguanary il siero viso giusto è quello di Florence, una formulazione con acido ialuronico a tre pesi molecolari, arricchito con vitamina C, che penetra in profondità nella pelle e che si assorbe subito, garantendo un’azione super idratante e rimpolpante immediata.

Infine, non esiste skincare vegana senza una crema idratante viso e occhi vegan. E per questo mese potete provare un prodotto cruelty free e anti invecchiamento, 100% naturale e vegano come la crema viso alla rosa e incenso di The Ilex Wood. Un prodotto che si prende cura della pelle utilizzando solo ingredienti naturali, come oli essenziali accuratamente selezionati di Rosa, Incenso, Geranio e Lavanda. Una crema che rispetta il mondo animale e che protegge la vostra pelle in modo gentile e attento.

