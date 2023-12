Gennaio è il mese del Veganuary: cos’è e come funziona

Fonte: iStock Veganuary

Hai sempre pensato di provare a intraprendere una dieta vegana ma non hai mai trovato il momento giusto per iniziare? Gennaio è il mese perfetto per farlo. Quest’anno si tiene la decima edizione del Veganuary, evento che promuove un’alimentazione vegetale e sostenibile. Un modo per provare la dieta vegana e, chissà, portarla avanti nel tempo.

Cos’è il Veganuary

Il Veganuary è un’iniziativa partita nel Regno Unito nel 2014 e poi diventata popolare in tutto il mondo. Nato dalla crasi tra Vegan e January, si basa sull’idea di aiutare le persone a provare un tipo di alimentazione vegetale coinvolgendoli con consigli e ricette che non prevedono prodotti di origine animale. Un impegno da portare avanti per 31 giorni, dall’1 al 31 gennaio, proprio quando si inizia a pensare ai buoni propositi per l’anno appena iniziato.

Che sia per una questione di sostenibilità o di benessere personale, negli anni il Veganuary è diventato sempre più popolare, ottenendo milioni di persone interessate in tutto il mondo. Solo a gennaio 2023, infatti, sono state 700 mila le persone che hanno aderito a questa iniziativa. Nel 2022, l’Italia era al quinto posto per numero di iscrizioni, con Milano al terzo posto come città al Mondo per partecipanti dopo Santiago e Londra.

Essere Animali, il partner italiano ufficiale dell’iniziativa, ha raccontato: “La partecipazione e l’influenza di Veganuary continua a crescere ogni anno di più, anche in Italia, ed è entusiasmante vedere come la consapevolezza dell’impatto che i sistemi alimentari hanno sul Pianeta, la nostra salute e la vita degli animali, stia crescendo. Scegliere un’alimentazione a base vegetale non vuol dire isolarsi o fare rinunce e Veganuary riesce a dimostrarlo al meglio, creando un senso di comunità e mostrando l’enorme varietà di piatti che è possibile preparare mangiando vegetale.”

Come funziona il Veganuary

Il Veganuary è una sorta di challenge che sprona le persone a provare a cambiare la loro dieta. Si basa sull’idea di farlo tutti insieme, con i giusti consigli, in modo che possa essere più facile portare avanti una scelta alimentare non semplice da iniziare. Chiunque volesse provare a lanciarsi in questa avventura priva di cibi di origine animale, può iscriversi al sito dedicato e scegliere la data di partenza del proprio Veganuary. Iniziando dal primo gennaio 2024, ovviamente, il proprio mese vegano durerà esattamente 31 giorni. A partire dal giorno stabilito, si riceveranno mail giornaliere con una vasta scelta di ricette, consigli e approfondimenti degli esperti per riuscire a portare avanti la propria alimentazione vegana.

Se invece l’idea di ricevere mail ogni giorno non ti crea entusiasmo, puoi comunque provare a portare avanti il Veganuary senza iscriverti al sito. Qualunque sia lo scopo che muove la voglia di provare una dieta vegana, sicuramente farlo a gennaio dopo le abbuffate natalizie insieme a una community che supporta questo tipo di cambiamento, rende meno difficile una scelta che, per quanto possa fare bene alla salute e al pianeta, non è di certo banale. E chissà, magari questi primi 31 giorni potranno invogliarci a continuare a perseguire questo obiettivo più a lungo nel tempo.