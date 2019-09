Dieta della personalità del Dr Kushner: riduci il grasso e perdi peso

editato in: da

La dieta della personalità del Dr Kushner è un regime alimentare che promette di favorire la riduzione del grasso e la perdita di peso.

Il suo ideatore è il Dottor Robert Kushner, direttore medico del Center for Lifestyle Medicine di Chicago e professore universitario. Il suo schema alimentare parte dalla convinzione che, molto spesso, alla base delle difficoltà nel perdere peso ci siano fattori come l’atteggiamento sbagliato nei confronti dell’esercizio fisico, ma anche la bassa autostima o la tendenza a procrastinare.

Il Dottor Kushner, grazie al lavoro portato avanti assieme alla moglie, è riuscito a mettere a punto una serie di consigli alimentari in grado di aiutare i suoi pazienti a superare gli ostacoli sopra citati. Autore del best seller Dr Kushner’s Personality Type Diet, fonda il suo metodo sulla somministrazione di un questionario di 66 domande. Lo strumento in questione è finalizzato a indagare il rapporto che la singola persona ha con l’attività fisica, con il cibo e con diversi altri aspetti della quotidianità.

A prescindere dalle differenze che possono emergere a seguito della compilazione esistono comunque delle regole generali che, secondo Kushner, permettono di costruire o ricostruire un rapporto corretto con il cibo.

Tra queste è possibile ricordare l’assunzione di frutta e verdure colorate. Incrementando questi alimenti è possibile ottimizzare l’apporto di fibre, notoriamente utile quando si tratta di migliorare il senso di sazietà. Sempre per questo motivo, Kushner consiglia l’assunzione di cereali integrali.

Per quanto riguarda invece le fonti di proteine, in primo piano troviamo il consumo di carne di pollo, che dovrebbe essere preferita alla carne rossa. Kushner raccomanda inoltre la scelta di latticini a basso contenuto di grassi, così come quella di sostituti dell’uovo privi di colesterolo.

Cosa dire in merito agli snack e ai dessert? Che la dieta della personalità del Dr Kushner non li bandisce totalmente. Consiglia però di consumare singole porzioni e di evitare di tenere delle scorte in casa.

Questo schema alimentare, che non elimina l’alcol ma raccomanda moderazione nel suo consumo, è molto apprezzato in quanto mette in primo piano alimenti facili da trovare e perché, come già ricordato, parte dall’analisi delle abitudini di ogni singola persona come punto di inizio per un cambiamento che deve coinvolge anche l’esercizio fisico.

Prima di iniziare la dieta è ovviamente opportuno chiedere consiglio al proprio medico curante.