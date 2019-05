Dieta Sonoma: abbatti il grasso e dimagrisci in 10 giorni

editato in: da

Frutti oleosi, quali sono e gli effetti sulla dieta

Arriva dagli Stati Uniti una dieta che sta rivoluzionando il modo di mangiare degli americani. Si tratta della Sonoma, che consente di dimagrire in soli 10 giorni, bruciando i cuscinetti di grasso.

Sonoma sembra un termine esotico, in realtà indica una regione della California in cui viene coltivata dell’ottima uva. Questo regime alimentare infatti prevede il consumo di un bicchiere di vino al giorno, per fare il pieno di antiossidanti, oltre a tanti altri cibi sani e buoni. Lo schema seguito si ispira a quello della dieta mediterranea, con qualche variante e una grande attenzione agli alimenti biologici e integrali.

Il bello della dieta Sonoma è che non prevede il calcolo della calorie, ma consiglia di mangiare lentamente, godendosi il pasto e assaporando ogni ricetta. Masticare bene è il primo passo per evitare la formazione di gas nell’intestino e nello stomaco, favorire la digestione ed eliminare il problema della pancia gonfia.

A pranzo e cena va consumato un piatto grande diviso in tre sezioni. Nella più ampia vanno inserite le verdure, troviamo poi proteine e cereali divisi in parti uguali. A colazione è prevista invece una scodella con lo stesso criterio, sostituendo, se si desidera, gli ortaggi con la frutta.

La dieta Sonoma non pone particolari limiti all’alimentazione, ma predilige il consumo di alcuni cibi che vanno messi a tavola quotidianamente. Fra questi troviamo le mandorle, i broccoli, l’uva, i mirtilli, i peperoni, gli spinaci, l’olio d’oliva, le fragole, i cereali integrali e i pomodori. Pollo, pesce e latticini magri servono a garantire il giusto apporto di proteine, mentre la carne rossa va limitata, così come i grassi, i dolci e i cibi fritti.

La dieta è piuttosto equilibrata, nonostante ciò è preferibile sempre chiedere consiglio al medico prima di iniziarla per capire se si tratta del regime alimentare giusto, compatibile con il proprio stato di salute. Come funziona la dieta Sonoma? La giornata inizia con uno yogurt magro, frutta di stagione e cereali integrali. A pranzo puntate su pasta integrale con zucchine, carote e cubetti di prosciutto cotto, mentre a cena optate per un minestrone con ortaggi, legumi e crostini di pane integrale.