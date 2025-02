Il trend beauty 2025 è waterless: ecco i prodotti (già virali) formulati senz’acqua, solidi o in polvere

Fonte: iStock Il trend 2025 dei cosmetici waterless a basso impatto ambientale

Nel 2025, il settore della bellezza sta abbracciando una tendenza sempre più rilevante: la “waterless beauty”, ovvero la cosmesi senza acqua. Secondo la ricerca di Mintel, piattaforma internazionale di market intelligence, la Generazione Alpha (ovvero i nati dal 2010 ad oggi) del Regno Unito, il 24% dei giovani tra i 16-24 anni compra già prodotti waterless, mentre in Francia la percentuale sale al 28%.

Una sfida non semplice in quanto, tradizionalmente, l’acqua è stata l’ingrediente principale in molte formulazioni cosmetiche, utilizzata come solvente per miscelare altri componenti e migliorare la texture del prodotto. Tuttavia, l’uso eccessivo di acqua può diluire gli ingredienti attivi e richiedere l’aggiunta di conservanti per prevenire la crescita batterica. Inoltre, con le crescenti preoccupazioni riguardo alla scarsità d’acqua, l’industria cosmetica sta cercando alternative più sostenibili dal punto di vista ambientale, senza peccare in efficacia e facilità di utilizzo.

Questa innovazione spesso di ripercuote nella formulazione di cosmetici zero waste, ossia, con packaging pressoché inesistente o completamente riciclabile.

Tipologie di cosmetici waterless da provare subito

Detergenti viso solidi o in polvere

Questi detergenti sono un’alternativa eco-friendly ai classici cleanser liquidi; la versione in polvere si presenta sotto forma di fine polvere o granuli e si attivano con poche gocce d’acqua, trasformandosi in schiume leggere in grado di rimuovere impurità, sebo in eccesso e tracce di make up senza aggredire la barriera cutanea. L’alternativa solida si presenta come una classica saponetta e si scioglie inumidendosi le mani.

Tali prodotti non hanno bisogno di conservanti chimici e contengono esclusivamente ingredienti essenziali, con un’alta percentuale di estratti naturali e principi attivi.

Tra i detergenti viso in polvere più virali del 2025 troviamo Dermalogica Daily Microfoliant, una formula iconica arricchita con farina d’avena colloidale, papaya, e crusca di riso che esfolia la pelle delicatamente. Basta distribuire circa mezzo cucchiaino nelle mani bagnate fino a creare una pasta cremosa da passare su viso e collo. Dopo aver risciacquato con cura, noterai subito una pelle più uniforme e luminosa.

Dermalogica Dermalogica Daily Microfoliant

Amatissimo da tutte le tipologie di pelle, sia grasse che secche, troviamo la polvere detergente detox Blandìes, un trattamento unico che combina detersione, struccaggio ed esfoliazione in un’unica soluzione. Questo detergente viso idratante in polvere, a contatto con l’acqua, si trasforma in una mousse purificante che rimuove efficacemente sebo e impurità. Grazie alla sua formulazione a base di attivi naturali e oli biologici, idrata in profondità, rendendolo un ottimo olio detergente viso alternativo. Adatto anche per la skincare di pelle grassa in quanto aiuta a mantenere il film idrolipidico bilanciato, rispettando l’equilibrio cutaneo.

Blandìes Polvere detergente purificante

Come detergente solido, tra i più amati (e low cost) del momento troviamo il Nivea Naturali Clean, uno scrub detergente 100% naturale e vegan, ovvero priva di ingredienti di origine e derivazione animale. E’ arricchito con carbone attivo e acido citrico, due ingredienti che lasciano la pelle liscia, purificata e morbida al tatto. Inoltre è una scelta a 0% plastica in quanto non necessita di un flacone in plastica, e la sua confezione è riciclabile.

Offerta Nivea Nivea Naturali Clean scrub detergente vegano plastic free

Shampoo e balsamo solidi

Già popolari da alcuni anni, gli shampoo solidi continuano a guadagnare consensi grazie alla loro efficacia e al ridotto impatto ambientale. Tra i più amati e virali del 2025 troviamo lo Shampoo Solido Rivitalizzante di Dr.Tree è formulato con il 99% di ingredienti di origine naturale, pensato per capelli secchi e danneggiati. Contiene olio di crusca di riso, minerali, antiossidanti e CoQ10 che energizzano, idratano e proteggono i capelli; inoltre, la sua formula con oli essenziali di cannella e arancia amara aiuterà a rafforzare la fibra capillare e ridensificare i capelli.

Utilissimo anche per quando si è in viaggio in quanto la saponetta fornisce da 75 a 90 lavaggi, pari a 3 bottiglie da 300 ml!

Offerta Dr. Tree Shampoo Solido Rivitalizzante

E se ami il profumo di cocco tra i capelli, non puoi perderti uno degli shampoo più venduti su Amazon, apprezzato per efficacia, profumazione, sostenibilità e durevolezza nel tempo. Stiamo parlando dello Shampoo Solido per capelli normali di Foamie, arricchito con proteina di grano e cocco, senza solfati e senza plastica. Un prodotto low cost, 100% vegano e senza parabeni, siliconi o ingredienti dannosi per la cute e per il capello.

Foamie Shampoo Solido di Foamie per capelli normali

Per capelli morbidi ed idratati a lungo, anche quando sei in viaggio, il balsamo solido può rivelarsi un’ottima soluzione (e l’ambiente ringrazia). Se ami il cocco e la lemongrass, scegli il blasonato balsamo solido di Enooso,

100% vegano e rigorosamente Made in Italy. Le fitocheratine di Canapa contenute al suo interno ristrutturano i capelli donando forza e vitalità mentre l’olio di cocco lucida e nutre le lunghezze. L’olio di ricino rinforza e idrata i capelli ammorbidendo anche le chiome più secche.

Enooso Balsamo Solido Made in Italy

Maschere viso concentrate

Le maschere viso concentrate rappresentano una delle innovazioni più interessanti nel mondo della skincare 2025. Formulate senza acqua, offrono un trattamento intensivo e personalizzabile, garantendo il massimo della freschezza e dell’efficacia degli ingredienti attivi. Infatti, non non essendo diluite in acqua, le maschere concentrate contengono solo ingredienti funzionali e offrono trattamenti molto intensivi per la pelle. Uno degli ingredienti che rende al meglio nelle formulazioni solide è l’argilla, in tutte le sue declinazioni. Biologica e Made in Italy, la maschera solida di Naturbella contiene Argilla Viola e Migliarino Fermentato, ricco in sali minerali in grado di purificare anche le pelli più sensibili. Inoltre, in soli 30 grammi di prodotto solido si possono godere i benefici di ben 30 trattamenti!

Offerta Naturbella Shampoo Solido di Foamie per capelli normali

Un altro ingrediente che da il meglio in forma waterless è l’alginato. Le maschere in alginato , come quella di bleu & marine Bretania, sono maschere colloidali che vengono preparate con acqua al momento dell’uso. Si lascia in posa per 20 minuti finché la maschera non si solidifica e si rimuovere subito con la modalità Peel off. Non c’è bisogno di risciacquare, così da risparmiare ancora più acqua! La formulazione contiene poi una combinazione di vitamine, minerali e oligoelementi con uno straordinario potere di rigenerazione della pelle. Inoltre, l’estratto di spirulina stimola l’attività delle cellule e stimola la produzione di collagene

