L’argilla nella skincare viso? Certo che sì! Le maschere migliori da provare

Tra gli step base di una corretta skincare, oltre ai “quotidiani” detersione, tonico, siero e idratazione, ci sono due passaggi che non dovremmo mai dimenticarci di eseguire, l’esfoliazione della pelle e l’applicazione di maschere ad hoc a seconda dell’effetto che si vuole ottenere. Prodotti energizzanti, lenitivi, idratanti e fino alla maschere purificanti, come quelle all’argilla.

Cos’è l’argilla che si usa nella skincare

Un potente alleato di bellezza e benessere per la cute e che è nota per le sue proprietà purificanti e sebo regolatrici.

L’argilla, infatti, è una sostanza di origine minerale che viene impiegata nella cura della pelle fin dall’antichità. Una sostanza che si può utilizzare sia pura, sotto forma di polvere, che all’interno di prodotti “a base di” già pronti per l’uso. E che aiuta la cute a mantenersi sana, pulita e luminosa.

Le proprietà dell’argilla sulla pelle

Tra le proprietà dell’argilla, senza dubbio quelle purificanti sono quelle che spiccano maggiormente, tanto da essere un ingrediente molto utilizzato per la cura delle pelli grasse o impure. Ma non solo, perché l’argilla agisce anche come:

antisettico;

detossinante;

cicatrizzante;

riequilibrante, grazie alla presenza di minerali al suo interno;

deodorante.

Le tipologie di argilla

A seconda del minerale dominante presente nell’argilla, questa può essere di diversi colori. L’argilla verde, bianca, rossa o rosa, sono le più utilizzate e sono tutte estremamente utili se ci si vuole prendere cura della pelle in modo mirato, utilizzandole in base alla loro azione specifica e in modo differenziato a seconda dell’effetto che si vuole ottenere o del problema che si vuole minimizzare.

Argilla verde

L’argilla verde nella skincare, per esempio, è utilissima per combattere le impurità della pelle. Le maschere a base di argilla verde, quindi, sono particolarmente indicate per chi la pelle grassa, impura e a tendenza acneica, agendo per riequilibrare la stessa e per regolare l’eccesso di sebo, depurandola in profondità.

Aesthete Maschera all’argilla verde ad azione purificante

Argilla bianca

Le maschere di argilla bianca, anche nota come argilla cinese o caolino, è indicata per le pelli sensibili poiché tra le varie tipologie di argilla risulta essere la più delicata (anche se in caso di pelle sensibili è sempre opportuno parlare prima con un dermatologo). Un prodotto che, oltre a essere delicato sulla cute svolge anche un’importante azione assorbente e opacizzante.

My cosmetik La tua maschera all’argilla bianca

Argilla rossa

Come l’argilla bianca, anche quella rossa è tra le più delicate e svolge un’ottima azione contro problemi come eczemi, infiammazioni, allergie, foruncoli, acne, punti neri e fino alle scottature. Oltre a lenire la pelle e a regolarizzare la produzione di sebo.

Offerta L’Oreal Paris Maschera all’argilla rossa con effetto levigante

Argilla rosa

L’argilla rosa, invece è perfetta per rivitalizzare la pelle del viso, andando ad agire in modo mirato sulle pelli stanche o spente e regalando al viso nuova luce e un aspetto immediatamente più fresco, sano e luminoso.

Offerta Revolution Skincare La maschera all’argilla rosa che purifica la cute

Come si usano le maschere all’argilla nella skincare viso

Sostanze che, quindi, sono super indicate nella cura della pelle del viso e che possono essere utilizzate sia in forma pura che applicando delle maschere all’argilla già pronte all’uso e nella formulazione che più si preferisce.

Se si opta per una maschera fai da te, invece, vi basta seguire un procedimento molto semplice. Per prima cosa si va a reidratare la polvere di argilla, mettendone una dose adeguata in un contenitore e aggiungendoci dell’acqua in modo graduale, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo, come una pasta. Importante è attendere circa 15 minuti prima di mescolare, dando modo alla polvere di assorbire bene l’acqua.

Offerta Provida argila natural Polvere di argilla per la tua maschera fai da te

Una volta fatto e prima di applicare la maschera, dovrete detergere bene il viso, avendo cura che la pelle sia libera da trucco e impurità. E andando poi ad applicare la maschera con un pennellino o con le mani su tutto il viso e il collo, evitando la zona del contorno occhi e delle labbra.

Non appena l’argilla si sarà seccata (ve ne accorgerete sia dal colore che dalla sensazione sulla pelle), con un panno umido potete andare a togliere la maschera e lavare via bene il tutto con acqua tiepida. E finendo il vostro rituale di bellezza all’argilla con una bella dose di crema idratante post maschera, per nutrire la cute e garantirle massima morbidezza e luminosità.

Un trattamento che si può fare una o due volte la settimana, anche a seconda della propria tipologia di pelle e ricordandosi sempre di seguire le indicazioni sulle confezione nel caso in cui utilizziate della maschere viso all’argilla già pronte.

