iStock Un trio di benessere per prendersci dura della pelle come dell'estetista

Se desiderate una pelle come appena uscite dall’estetista ma non avete il tempo di dedicarvi delle visite regolari in un salone di bellezza, ecco che la soluzione per prendersi cura della cute in modo professionale direttamente a casa propria esiste, e la trovate in sconto in un triplo formato su Amazon. Un set di ben tre maschere all’argilla firmate ANAiRUi, arricchite con pomodoro rosso, curcuma e fagioli rossi, che aiutano la cute a rimanere sana e bella a seconda dell’azione che svolgono.

Un trio che vale la pena acquistare e un set di maschere all’argilla che donano alla pelle la cura necessaria per mantenersi in salute anche durante questa stagione di passaggio e di grandi cambiamenti, sia climatici che nel nostro corpo.

Offerta ANAiRUi Il set maschere all’argilla è in sconto

Perché scegliere le maschere all’argilla di ANAiRUi

Ma cos’ha di così speciale questo set di maschere all’argilla? Senza dubbio le diverse composizioni di ciascuna di loro, che agiscono in modo diverso sulla cute.

La maschera all’argilla e Pomodoro Verde, per esempio, è arricchita con estratto di pomodoro verde spremuto a freddo, caolino e niacinamide, un mix che aiuta ad assorbire l’eccesso di sebo sulla cute, riducendone i pori dilatati e lasciando fresca e purificata. Un prodotto perfetto e ideale per le pelli grasse o miste, e che dona una pulizia profonda alla cute e un boost di con idratazione.

La maschera all’argilla e fagioli rossi è arricchita con pantenolo (B5), ed è perfetta come esfoliante della cute, eliminando le cellule morte che tendono a depositarsi sulla stessa ma senza irritare la parte. In più, grazie all’aggiunta del caolino, questa maschera agisce per eliminare le impurità dai pori, ma anche per lenire la pelle da eventuali arrossamenti e per lasciarla morbida e luminosa fin dopo il primo utilizzo.

Infine, la maschera all’argilla e curcuma arricchita con Vitamina C è utile per combattere le infiammazioni, per ridurre le discromie cutanee come le macchie scure, calmare gli arrossamenti e riequilibrare la grana della cute, garantendole una texture liscia e levigata e dall’aspetto radioso.

Offerta ANAiRUi Il set maschere all’argilla da provare subito

Come agiscono le maschere viso di ANAiRUi

Un kit di bellezza da avere a casa propria e da usare all’occorrenza scegliendo la maschera viso che meglio si addice alla tipologia di trattamento che desiderate un quel momento, affrontando in un solo acquisto ben tre problematiche diverse: garantire massimo benessere e pulizia alla zona T, eliminare la secchezza soprattutto nella zona delle guance e ridurre l’opacità della cute.

Un set di maschere all’argilla che si adatta a ogni tipologia di cute, grassa, mista, normale, secca o sensibile, dalle formulazioni delicate e realizzate con ingredienti non aggressivi e naturali. Un prodotto da usare in modo mirato 2-3 volte a settimana, garantendosi un’esperienza simile a un trattamento estetico professionale ma stando direttamente a casa propria, ottenendo il massimo con il minimo sforzo possibile.

Insomma, questa si che è un’offerta da cogliere al volo, acquistando ben tre prodotti dalle qualità uniche e assicurando alla vostra pelle il massimo del benessere, con un’azione tripla al prezzo di uno e con tutti i benefici di ingredienti ad hoc.

