Il cambio stagione ha fatto diventare la vostra pelle opaca e spenta? Ecco la soluzione scontatissima da provare per un viso luminoso e sano

L'essenza che dona un boost di luminosità alla pelle è in sconto

L’autunno ha fatto ufficialmente ritorno ormai da una settimana, e se da un lato il calendario ha messo fine alla lunga e calda estate che ci ha accompagnato fino a poco fa, anche la nostra pelle ci dona dei segnali inequivocabili di questo cambio di stagione, apparendo meno elastica e con tutti i segnali tipici di una pelle opaca e spenta. Il motivo? In primis le variazioni di temperatura a cui siamo soggetti e che colpiscono in particolar modo le zone del corpo più esposte, come il viso. Ma ecco che la soluzione per mantenere la cute idratata, luminosa e dal colorito sano c’è ed è ora scontata su Amazon, un’essenza viso di VT Cosmetic che p un vero e proprio boost di luminosità e di bellezza per la pelle opaca e spenta.

L'essenza viso per dire addio alla pelle spenta e opaca

Perché la pelle è opaca e spenta in autunno

Un’essenza riparatrice specificatamente formulata per prendersi cura della cute stanca e soggetta ai classici effetti che il cambio stagione può generare sulla pelle. Con l’arrivo dell’autunno, infatti, la cute risulta maggiormente sensibile alle variazioni climatiche, apparendo più secca, spenta e meno elastica. Un effetto che arriva come diretta conseguenza all’abbassamento delle temperature, che genera uno squilibrio cutaneo e che va ad alterare il normale equilibrio della pelle, favorendo una maggior secchezza della parte (soprattutto di quelle più esposte) e agendo anche come una sorta di acceleratore dell’invecchiamento cutaneo.

Come agisce l’essenza viso di VT Cosmetic

Ma come agisce l’essenza viso VT Cosmetic? Attraverso tre ingredienti principe per la cura della pelle, che agiscono in modo sinergico e che donano alla cute il massimo del benessere possibile fin dalle primissime applicazioni. Un mix di:

Silice micro dimensionata e centella asiatica , che svolgono un’azione esfoliante e che favorisce l’assorbimento cutaneo dei prodotti che verranno usati in seguito;

, che svolgono un’azione esfoliante e che favorisce l’assorbimento cutaneo dei prodotti che verranno usati in seguito; Ialurato di sodio, ovvero Acido laluronico a basso peso molecolare, che rimpolpa la pelle e la idrata in profondità.

Ingredienti che esaltano la lucentezza della pelle, attenuano le imperfezioni cutanee (come punti neri e bianchi) e donano alla parte il massimo della bellezza fin dai primissimi utilizzi. Questa essenza, infatti, agisce a miglioramento della texture, rimuovendo in modo delicatissimo le impurità e favorisce la morbidezza della pelle.

L'essenza viso da provare è in sconto

Come si utilizza l’essenza viso sulla pelle opaca e spenta

Un’essenza viso da usare durante la skincare della mattina e della sera ma come step zero, ovvero prima dei classici passaggi che siete solite eseguire, applicando il prodotto a piccoli punti soprattutto sulle aree della pelle maggiormente interessate e massaggiando poi in modo uniforme sulla cute.

Un prodotto davvero magico, che agendo su più livelli sulla cute le permette di tirare fuori il meglio di sé, garantendovi una luminosità visibile fin dalle primissime applicazioni, sfoggiando un viso sano e una pelle dalla vitalità inaspettata, che contrasta il grigio di alcune giornate autunnali con un boost di lucentezza che trasmette benessere da ogni poro.

Insomma, questa si che è un’offerta a cui cedere e che vi svolterà l’autunno, un’offerta che fa bene alla pelle e che vi donerà una pelle bellissima e a prova di cambio stagione.

