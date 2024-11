Fonte: IPA Lily Collins ha rivelato di usare il balsamo labbra di Burt's Bees

E se le nostre labbra avessero il sapore ed emanassero il profumo di un dolce invernale? No, non è un sogno ma la realtà. E costa pochissimo. Si tratta del balsamo per le labbra di Burt’s Bees, ovvero il più amato dalle celeb che, oltre ad avere un ottimo sapore e odore, è anche idratante e nutriente, restituendo una bocca morbida, liscia ed elastica grazie a ingredienti di origine naturale.

Non stupisce che venga utilizzato da star del calibro Lily Collins e Blake Lively, dal momento che il rapporto qualità prezzo è davvero favoloso. Ancora di più se lo si può acquistare in super offerta su Amazon e in uno speciale aroma pensato per le giornate più fredde e per le festività.

Burt’s Bees, i balsami labbra amati dalle star

I balsami labbra di Burt’s Bees sono apprezzati anche dalle celeb. Basti pensare che, come ricorda Yahoo Entertainment, Lily Collins ha raccontato (nel 2020) che faceva parte dei suoi cinque prodotti preferiti di quel momento. Prima, invece, era stata Blake Lively a condividerlo in una foto nelle storie Instagram, dove compariva insieme a altre confezioni di prodotti di bellezza.

Ma a quanto pare non sono state le uniche a rivelare nel corso degli anni l’apprezzamento per i lip balm di Burt’s Bees come hanno fatto, ad esempio, Selena Gomez o Sydney Sweeney. Insomma dei veri e propri mai più senza che, a un piccolo prezzo, regalano grandi risultati.

Balsamo labbra di Burt’s Bees: è scontatissimo

La sua formula contiene cera d’api di provenienza responsabile, olio di cocco e burro di karitè: il risultato sono labbra favolose, morbide, lisce e che appaiono da subito elastiche.

È il balsamo labbra di Burt’s Bees un vero must have da conservare nel proprio beauty, soprattutto perché si può acquistare a un prezzo davvero basso. Infatti, nella versione caramello salato, perfetta per l’autunno e l’inverno, lo si trova ribassato del 25 per cento.

Si tratta di una variante al più classico lip balm di questo marchio, dal profumo gradevole e che si adatta alla perfezione al freddo e alle festività natalizie: idrata e nutre, grazie a una formulazione pensata anche per ammorbidire. E la sensazione finale sarà quella di avere una bocca morbida e profumatissima. Se questo non bastasse, poi, è anche un perfetto regalo per dire a quella persona speciale che stiamo pensando proprio a lei donandole una coccola.

Oltre agli ingredienti naturali e all’approvvigionamento responsabile, va anche sottolineato che le confezioni sono riciclabili. Le recensioni, poi, sono entusiastiche e ne sottolineano la qualità e l’effetto nutriente.

I balsami Burt’s Bees: i prodotti migliori

E quello al caramello salato non è l’unico in commercio, ma Burt’s Bees ha pensato a tutti i gusti e anche a dare vita a confezioni belle da vedere per farsi un regalo, oppure per farlo a una persona speciale.

Un grande classico, ad esempio, è il lip balm con miele e cera d’api che viene venduto in una confezione doppia: idrata e nutre le labbra secche e il suo effetto dura tutto il giorno. In più ha un buonissimo sapore e una consistenza che dura a lungo.

Balsamo labbra di Burt's Bees Al miele, viene proposto in una confezione con due prodotti

È un’esplosione di profumi e sapori adatti a autunno e inverno, invece, la confezione di quattro balsami labbra di Burt’s Bees: da quello al gusto di chai tea, a quello che mescola zucca e cannella, fino allo sciroppo d’acero e vaniglia e la melagrana. I quattro stick restituiscono labbra morbide e setose, grazie a un’idratazione intensa e che dura a lungo. Si possono comprare scontati del 5 per cento sul prezzo di partenza: scopri di più cliccando il link.

Un’altra versione da quattro è quella che contiene due lip balm al miele e due alla cera d’api con vitamina E e menta piperita. Un vero concentrato di benessere per le labbra, da applicare ogni qual volta se ne senta il bisogno e – in modo particolare – quando c’è particolarmente freddo o vento.

Balsami labbra classici di Burt's Bees Al miele e alla cera d’api per fare il pieno di benessere

Per un regalo speciale, infine si può acquistare una bella giara in vetro che contiene tre lib balm diversi: uno alla cera d’api con la vitamina E e la menta, uno all’ibisco e uno alla melagrana. Si tratta di prodotti cento per cento naturali privi di ftalati, parabeni, SLS, vaselina o profumi artificiali.

Confezione in vetro con tre balsami Burt's Bees La bella giara in vetro contiene tre lib balm diversi

I segreti per labbra favolose

Ci sono due prodotti che sono dei must have per sfoggiare labbra favolose. Uno di questi è la maschera di Burt’s Bees: è un trattamento notturno che regala una riparazione intensa, con una formula ricca di ceramidi e oli nutrienti di jojoba, che ripara la naturale barriera della labbra e riduce la comparsa di righe sottili. Va applicata sulle labbra pulite, meglio se prima di andare a dormire.

E per un leggero trucco e una bocca che cattura lo sguardo? Vi sono i lucidalabbra idratanti di Burt’s Bees in tre tonalità diverse: peonia, rabarbo e fico. Oltre donare un tocco di colore, sono arricchiti con cera d’api, burro di karité e oli naturali antiossidanti.

