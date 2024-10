Il lip balm più virale su TikTok è il prodotto da avere quest’autunno. E costa solo 6 euro

Idratazione e colore alle labbra in un solo prodotto? Il Lip Balm di KIKO è il must have autunnale si cui non potrai più fare a meno

Fonte: iStock Lip Balm. il più virale costa pochissimo e puoi averlo anche tu

Beauty addicted in ascolto fate molta attenzione. Perché c’è un prodotto che se non avete ancora provato è arrivato il momento di avere sempre in borsetta e ovunque voi siate. E non solo perché è uno di quei cosmetici che non possono mancare nel beauty case (o nelle tasche) di ogni donna, ma anche perché è diventato talmente virale su TikTok che non averlo è assolutamente impossibile anche solo da immaginare.

Parliamo del Lip Balm di Kiko, un balsamo colorato ad azione super idratante e che dona un tocco di colore delicato e brillante alle vostre labbra. Un prodotto che diciamolo, non servivano di certo i social per dirci di comprarlo, ma che evidentemente è stato talmente apprezzato anche dagli stranieri di passaggio nel nostro Paese per lavoro o per vacanza, da essere eletto a balsamo labbra più cool dell’autunno. E da avere senza se e senza ma tra i prodotti beauty must have della stagione in corso.

Il Lip Balm di Kiko è il must have autunnale che ti manca

Il motivo? Beh, senza dubbio il suo rapporto qualità prezzo, dopo tutto questo Lip Balm costa solo 6 euro ma che garantisce anche delle performance altissime (e parola di chi lo ha provato è davvero così). Un prodotto essenziale in questa stagione, e non solo da chi ha le labbra che tendono a screpolarsi. Ma che allo stesso tempo, oltre alla sua naturale funzione idratante, emolliente e protettiva dagli agenti esterni, vi permette anche di colorare le vostre labbra della tonalità che più preferite, evitando di mettere il rossetto ma ottenendo lo stesso risultato e un beauty look da capogiro.

Un Coloured Lip Balm arricchito con Vitamine A, E e C e burro di Karitè, dalla texture confortevole, cremosa ma che non appiccica, quasi come fosse una carezza sulle labbra che vi accompagna tutto il giorno.

Un Lip Balm per ogni occasione

Un prodotto che soddisfa ogni esigenza, svolgendo in modo impeccabile la sua azione di balsamo labbra ma con quel tocco in più che dona fascino e colore alle parte, in qualsiasi modo desideriate portarlo. Per esempio optando per una colorazione delicatissima come quella del Kiko Colored Balm Vanilla 02, un rosa tenue, quasi impercettibile sulle labbra ma che dona un finish brillante alle labbra e una leggerissima colorazione. Perfetto per un beauty look super naturale, nude, acqua e sapone per intenderci. Ma anche per non caricare troppo un make-up in cui volete far risaltare di più lo sguardo.

E se si vuole un colore che si noti come un rossetto? Beh, lo abbiamo detto, il Lip Balm di Kiko è disponibile in tante colorazioni diverse. Da quelle più aranciate a quelle color guava, un frutto tropicale dal colore rosa acceso, perfette per chi desidera donare alla labbra un tocco di vivacità. O ancora nella nuance blackbarry, sensuale, audace e corposa, e fino al lampone, una tonalità romantica e che cattura lo sguardo.

Insomma, non trovare il proprio Kiko Colored Balm è praticamente impossibile, così come vi sarà impossibile farne a meno una volta provato!

