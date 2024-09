Labbra rosse alla francese? Oui, je l’aime! E le puoi avere anche tu!

Labbra ad effetto wow? La bouche mordue è il trucco più cool da provare, per labbra alla francese che sarà impossibile non notare

Se c’è una cosa che nel tempo non è mai cambiata, è la ricerca del trucco perfetto. E quando si pensa al make-up dall’effetto più sensuale, chic e allo stesso tempo naturale che si possa avere, le donne parigine (e per estensione potremmo dire delle francesi in generale) hanno e continuano a fare scuola. E sarà per quel je ne sais quoi che ne caratterizza l’aspetto, sarà per quel modo di essere belle senza sforzo che cattura lo sguardo, fatto sta che anche quando si parla di labbra è ancora una volta il loro modo di truccarle che bisogna prendere come ispirazione, realizzando delle labbra rosse alla francese che vi facciano dire “oui, je l’aime” e che lo facciano dire a chiunque vi veda.

E qual è il punto di forza del make-up delle donne francesi? Il fondotinta dall’effetto “acqua e sapone”? Il blush per le loro guance solo leggermente rosate? No, nessuno di questi. Il must have da provare a replicare sono le labbra rosse alla francese ad effetto bouche mordue. Un tripudio di rossetto rosso, un elemento imprescindibile per ottenere delle labbra che catturano lo sguardo con innocente malizia e con un carico di fascino da lasciare senza fiato.

L’effetto bouche mordue è il make-up che vorrai provare subito

Un’interpretazione effortless nel portare il rossetto rosso, che si addice perfettamente allo stile parisienne, ricercato ma che non lo lascia vedere, dalla chioma leggermente spettinata senza trascurare i dettagli, con quel fascino praticamente impossibile da replicare perché innato nelle donne francesi. Ma che, fortuna nostra, quanto meno per le labbra si può copiare e ottenere in pochissime mosse. L’effetto sulle labbra alla bouche mordue, che significa labbra morsicate, è dato dalla stesura del rossetto rosso, o per meglio dire dalla sfumatura del rossetto.

Lo scopo è quello di ricreare l’aspetto che le labbra hanno dopo averle pizzicate o morsicchiate, con un leggero ma vivido rossore. Un make-up che permette di donare pienezza alle labbra, un colore intenso e un effetto turgido super sensuale. Un trucco che da icone di stile e fascino come Jane Birkin, si è via via tramandato alle donne parigine e che arriva fino a noi, per donarci un look alla parisienne e delle labbra rosse alla francese da sfoggiare in ogni occasione.

Come replicare le labbra rosse alla francese

Ma come si realizza il trucco labbra alla bouche mordue? In modo piuttosto semplice purché lo si faccia con i prodotti giusti. Per prima cosa, dovrete idratare molto attentamente la parte, utilizzando un lip balm con proprietà emollienti e nutrienti (e a lunga tenuta). Un passaggio fondamentale per garantire massima morbidezza alle vostre labbra, soprattutto in questa stagione e con l’arrivo dei primi freddi.

Una volta assicurata la massima idratazione alle vostre labbra, ecco il momento di applicare il rossetto, rosso naturalmente, della tonalità e del finish che si preferisce. Ma come lo si deve stendere per ottenere delle labbra rosse alla francese perfette? Il segreto sta nell’applicarlo picchiettandolo, senza stenderlo quindi, sia sul labbro inferiore che su quello superiore, e senza guardare che sia perfetto.

Una volta fatto, per creare l’effetto bouche mordue che tanto ci fa sognare, si dovrà uniformare il colore del rossetto direttamente con le dita, rimuovendo il prodotto in eccesso con una velina, semplicemente baciandone la superficie (e assicurandovi anche una maggior tenuta del rossetto stesso).

Et voilà, le vostre labbra rosse alla francese sono pronte per essere sfoggiate e per catturare lo sguardo di chiunque vi osservi, regalandovi un fascino naturale e una bouche mordue in perfetto stile parisienne.

