Il make up nude non è nei stato così di tendenza! Ecco tutti i prodotti per realizzarlo

Voglia di un trucco che faccia effetto ma che quasi non si veda? Il make-up nude è la soluzione migliore da provare e che cambierà la vostra idea di beauty look

Che la semplicità sia la miglior arma di seduzione ce lo hanno dimostrato nel tempo le più grandi attrici, donne di spettacolo e icone di bellezza che hanno dettato legge in fatto di trucco e beauty look, eleggendo il make-up nude a massima espressione di raffinatezza ed eleganza.

Ma dimenticatevi le tonalità simili al beige o che tendono a spegnere e opacizzare l’incarnato, perché il make-up nude moderno e che meglio si addice a impreziosire il vostro viso, gioca con tutti i colori neutri della palette dei nude/marroni freddi, del nocciola e delle sfumature taupe. E senza dimenticarsi di un tocco chic in versione shine, che illumini il volto in modo naturale e con un trucco che pur essendo impercettibile si fa notare con la massima eleganza e stile.

Come si realizza un make-up nude

Un trucco che, per essere realizzato nel modo giusto, necessita di due step di base: le mosse giuste e i prodotti giusti.

Dopo tutto il make-up nude è una soluzione che ha lo scopo di far sentire a proprio agio chi lo porta, quasi come non ci fosse o come una seconda pelle. Un trucco che, per essere davvero impeccabile, deve partire da un’attenta skincare, durante la quale nutrire la pelle in profondità, donandole massima elasticità e permettendole di accogliere al meglio i prodotti make-up che andrete ad applicarvi.

Prodotti che, se volete un trucco leggero e non molto coprente, potete unire direttamente alla crema viso o al siero, mixando il fondotinta con la lozione che siete solite usare e andando a stenderla bene aiutandovi con una beauty blender. E ottenendo un effetto trasparente davvero unico.

Se volete un trucco più coprente, invece, potete procedere con la vostra base viso optando per un prodotto più denso, andando a stenderlo con un pennello e optando per dei colori che si armonizzino perfettamente con la vostra carnagione. Sia per quanto riguarda il fondotinta, che la cipria e fino anche al blush, che deve sempre rimanere nelle tonalità nude e dei marroni.

Come truccare gli occhi in versione nude

Passando al trucco occhi, invece, ecco che per realizzare un make-up nude che spicchi ma senza esagerare con le sfumature di colore, dovete optare per una palette del range dei marroni, dai più chiari se volete un beauty look più naturale e delicato, a quelli più forti come il mogano o il castagna, se vi va di sfoggiare un trucco occhi in versione nude ma smokey eyes, andando a sfumare le tonalità di ombretto più chiare con quelle più scure e creando un trucco occhi davvero magnetico.

Per il finish, poi, potete scegliere se applicare un ombretto mat o shine, in versione brillante, stando sempre nella stessa palette di tonalità ma donando al vostro sguardo un tocco di intensità o luminosità maggiore a seconda delle preferenze e dell’occasione. Il tocco da non dimenticare? Il mascara marrone, un vero e proprio trend dell’anno, che sta prendendo il posto del classico nero e che rientra alla perfezione nel vostro make-up nude.

Le labbra nel make-up nude

Infine, eccoci alle labbra, un dettaglio non trascurabile del nostro viso e che quando si opta per un make-up nude può davvero fare la differenza. Cosa essenziale, quindi, è che queste siano perfettamente levigate (uno scrub è la soluzione migliore da provare) e idratate, avendo sempre con sé un buon burrocacao o balsamo labbra. E che potete poi impreziosire lasciandole al naturale e con solo una punta di gloss a illuminarle.

Ma provando anche un rossetto nude, che viri al marrone o al rosso mattone, sia nella loro formulazione matte che in versione shimmer, perfetto per un make-up nude per le feste che mixi il vostro stile minimal e naturale con la vostra voglia di brillare.

