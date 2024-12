Fonte: Getty Images Lindsay Lohan, la crema che usa è uno dei suoi segreti di bellezza

Una pelle invidiabile, che appare favolosa e che sembra sconfiggere il tempo che passa. È quella che vorremmo sfoggiare un po’ tutte. Ma c’è un segreto che è stato svelato e che ci permette di utilizzare lo stesso prodotto di una star a un prezzo accessibile a tutti.

Stiamo parlando della bellissima attrice americana Lindsay Lohan, che ultimamente ha fatto molto parlare di sé. Uno dei motivi è stato proprio il suo aspetto incredibile, dal momento che è stata la protagonista di un glow up pazzesco: di recente è apparsa sul red carpet lasciando tutti a bocca aperta, perché il suo volto è apparso molto più naturale, luminoso, rilassato. Il segreto? Ne ha senza alcun dubbio più di uno, come ha raccontato parlando della sua routine di bellezza. E tra questi la Tolerance Control, una crema firmata Avène, che può essere nostra a un prezzo davvero piccolo.

Lindsay Lohan, il glow up pazzesco dell’attrice

Attrice simbolo di un’intera generazione, talentuosa e affascinante e già famosa a soli tre anni, Lindsay Lohan di recente si è sposata ed è diventata mamma. E nelle ultime uscite pubbliche è apparsa semplicemente meravigliosa: il viso luminoso, lo sguardo che cattura l’attenzione e un fascino capace di bucare lo schermo. Stessa cosa vale per gli scatti al naturale che ha condiviso con i suoi follower su Instagram.

Ma qual è il segreto della sua bellezza che tanto fa parlare di sé? L’attrice ha raccontato la sua beauty routine al magazine Allure, spiegando quali sono i passaggi per coccolare il proprio viso. Tra questi non può mancare una crema, lei ha spiegato di optare per due di Avène e una di queste è la Tolerance Control, si tratta di un prodotto adatto alla pelle ultrasensibile, che lenisce in meno di un minuto e riduce il disagio cutaneo a lungo. Tra i vantaggi che offre c’è quello di idratare per 24 ore e di contribuire a riequilibrare la barriera cutanea.

Tra gli altri segreti di bellezza dell’attrice anche l’uso di un asciugamano freddo sul viso prima di procedere con l’applicazione della crema.

La crema di Lindsay Lohan: uno dei suoi segreti beauty può essere tuo

Quindi la crema Tolerance Control di Avène sembra proprio essere uno dei segreti di bellezza di Lindsay Lohan che, dello stesso brand, sembra usare anche la Crema Concentrata Anti Rossori e la linea per la pulizia del viso.

La buona notizia è che la si può acquistare con un piccolo sconto che ammonta al 12% di ribasso sul prezzo originario. E le recensioni sono entusiastiche, sottolineando il fatto che si tratti di un prodotto di alta qualità che fa esattamente quello che promette. Viene piegato dagli utenti che si assorbe velocemente, che non unge e che la consistenza è leggera.

Stesse proprietà riportate anche dall’attrice che, come si legge su Allure, ha detto della crema: “Mi piace il fatto che sia leggera, idratante e non eccessivamente grassa”.

E a guardarla si direbbe che l’efficacia dei prodotti che usa sia garantita: bellissima, luminosa, con una pelle che sembra sfidare il passare del tempo. Lindsay Lohan è davvero magnifica e il suo glow up è stato all’insegna della semplicità, una strada che hanno seguito anche altri personaggi pubblici come, di recente, la stilista Donatella Versace. Bellezze più naturali, meno artificiose, che splendono.

