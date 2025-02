Milano Fashion Week, il segreto di bellezza delle modelle è la crema scelta dalle celeb (ora in offerta)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Modelle MFW

La crema più usata (e amata) nel backstage delle sfilate della Milano Fashion Week costa meno di 10 euro e promette risultati sorprendenti.

Stiamo parlando della crema Weleda Skin Food, un prodotto. multifunzione che ha conquistato il cuore del make up artist ed è la preferita di tantissime celeb, affascinate dalla versatilità di questo prodotto.

Offerta Weleda Skin Food Crema nutrimento intenso

Intensa e ricca, dalla texture soffice, la crema Weleda Skin Food nutre in profondità la pelle, contrastando secchezza e zone screpolate. Ma ciò che la rende speciale non sono solo le sue proprietà. Riesce infatti a trasformarsi in un prodotto indispensabile per la skincare e per la creazione di un beauty look.

Proprio come ci dimostrano gli esperti della Milano Fashion Week che hanno scelto questa crema per rendere unici i make up delle modelle. Il prezzo? Ora solo 8 euro, grazie ad uno sconto del 27% su Amazon.

Qual è la migliore crema multiuso

Da Julia Roberts a Rihanna, passando per Hailey Bieber e Victoria Beckham, sono tantissime le celebrity che vanno pazze per la Weleda Skin Food.

Ma come funziona questa crema magica e perché è così speciale? Frutto di anni di ricerche, la Weleda Skin Food ha una formulazione a base di camomilla, calendula ed estratto di viola trivolor.

Offerta Weleda Skin Food Crema nutrimento intenso

Ingredienti utili per lenire e idratare. Ricca e nutriente, si assorbe con facilità, migliorano la barriera protettiva della pelle e regalando un’idratazione intensa.

Permette di ridurre il prurito e lascia la pelle elastica e morbidissima. Non solo viso, in base alla necessità puoi applicarla anche su altre zone del corpo particolarmente secche e tendenti a screpolarsi come le mani, i gomiti o i piedi, lasciando assorbire.

Come usare la crema multiuso

Come utilizzare questa crema multiuso? Nel backstage delle sfilate i make up artist la usano per regalare un effetto glow alla pelle delle modelle, applicando una noce di prodotto e picchiettandola.

In alternativa si può sfruttare per creare una base super luminosa. Come? Mescola la crema con il fondotinta, poi applica sul viso. In questo modo otterrai una BB cream specifica per il tuo tono di pelle, capace di fondersi alla perfezione con il tuo incarnato, esaltandolo al massimo con un effetto glass skin.

Ma non è finita qui, perché la Weleda Skin Food è ottima anche per esaltare altre aree del volto. Gli esperti di trucco, ad esempio, la usano per donare luce allo sguardo delle modelle. Per un effetto glossy eye ti basterà picchiettare una piccola quantità di prodotto sulle palpebre e…il gioco è fatto!

Infine puoi usare la crema multiuso per disciplinare le sopracciglia in pochi semplici step. Applica il prodotto sull’arcata sopraccigliare, poi pettina con delicatezza usando uno scovolino. In questo modo otterrai un effetto shine e riuscirai a domare le tue sopracciglia, lasciandole in posa alla perfezione per tutto il giorno.

Vuoi rimanere aggiornata su tutti i prodotti, i trend, le mode e le offerte beauty che non devi assolutamente lasciarti sfuggire? Allora devi iscriverti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza e non perderti nessuna novità.