Fonte: iStock La crema viso per un'idratazione profonda è scontata

Prendersi cura della pelle non è solo un gesto che si compie per la propria bellezza, ma una vera e propria coccola di benessere che fa bene al corpo ma anche alla mente.

Quando si stende una crema, oppure si applica una maschera o, ancora, ci si dedica a una routine beauty, non si fa solo qualcosa per la propria estetica, ma ci si regala dei momenti di relax per la mente.

Farlo con i prodotti giusti, poi, rende il gesto ancora più prezioso. Uno di questi è Visible Difference Replenishing Hydragel Complex, che porta la firma di Elizabeth Arden: nello specifico si tratta di una crema che regala al viso un’idratazione intensa, mentre leviga e perfeziona il tono dell’incarnato.

La buona notizia è che si può acquistare a meno di 20 euro, grazie a un super sconto (a cui si può aggiungere un ulteriore ribasso grazie a un coupon).

Una crema in gel leggera, che promette di mantenere il viso idratato per 24 ore e che va a restringere i pori. L’acquisto mai più senza per la pelle del viso e del collo,

La crema best seller che idrata e rende la pelle perfetta

Ci sono dei prodotti che sono dei veri e propri must have perché, se utilizzati regalano risultati favolosi. Uno di questi è la Visible Difference Replenishing Hydragel Complex, crema a marchio Elizabeth Arden che idrata fino a 24 ore e in profondità, regala una sensazione di freschezza e migliora la consistenza della pelle. Nella sua formulazione, poi, sono presenti acido ialuronico e vitamina E. Oltre a tutto questo la crema illumina e dona chiarezza e tono. Viene anche sottolineato che minimizza l’aspetto delle linee sottili.

Un prodotto che regala una coccola al viso e che si può acquistare a un prezzo davvero conveniente su Amazon, dove è scontata del 38%. Si può aggiungere un ulteriore ribasso applicando il coupon al momento dell’acquisto.

Perché usare questa crema in gel

Le ragioni per usare questa crema in gel sono tante. Intanto le recensioni sono entusiastiche e sottolineano come il prodotto vada a idratare in maniera profonda, ma senza ungere, mentre al tempo stesso lascia la pelle del viso levigata e morbida.

Inoltre è adatta a tutte le tipologie di pelle e si usa molto facilmente: basta applicarla con lievi massaggi sul viso e sul collo ed è perfetta sia come base idratante, prima di procedere con il make-up, sia nella normale routine di bellezza.

L’acido ialuronico contenuto al suo interno aiuta a levigare la pelle e a minimizzare la comparsa di linee e rughe, mentre l’estratto di tre funghi restringe i pori e affina la grana della pelle. Infine, la vitamina E ammorbidisce e protegge la barriera lipidica della pelle per restituire un viso dall’aspetto sano.

Una crema davvero favolosa, che idrata ma non lascia quella fastidiosa sensazione di unto. Se questo non bastasse ha anche una profumazione leggera che la rende la coccola giusta da applicare su viso e collo mattina e sera. E in ogni stagione.

Inoltre per questo prodotto vi è anche un coupon che permette di abbassare ulteriormente il prezzo del prodotto: termini e condizioni sono fruibili su Amazon.

