Lindsay Lohan è diventata mamma: il nome adorabile del bebè

Gli eccessi e le bravate giovanili sono ormai un vecchio ricordo per Lindsay Lohan. L’indimenticabile star di ‘Mean Girls’ è infatti diventata mamma di uno splendido maschietto, avuto dal marito Bader Shammas. Il parto è avvenuto in una clinica di Dubai, città in cui risiede la coppia, che ha scelto per il nuovo arrivato un nome dal forte significato simbolico.

Come si chiama il primogenito di Lindsay Lohan

Non aveva mai fatto mistero di voler diventare mamma, ed è riuscita a coronare il suo sogno: Lindsay Lohan ha dato il benvenuto al suo primogenito insieme al marito Bader Shammas. La coppia non ha rivelato la data di nascita del bebè, ma fa sapere di ‘essere al settimo cielo’. Mamma, papà e piccolo si trovano attualmente a Dubai, ma auguri e affetto per l’ex star Disney sono arrivati da ogni angolo del mondo.

La coppia ha condiviso con i fan anche il nome scelto per il piccolo: Luai, un nome arabo che significa ‘scudo’ o ‘protettore‘. Un omaggio alle origini della famiglia paterna, oltre che uno splendido augurio per il neonato, che mamma e papà si augurano possa crescere forte e circondato dall’amore della famiglia.

Una gravidanza social

Facendo una scelta diversa da alcune colleghe, che spesso decidono di tenere segreta la propria gravidanza, Lindsay Lohan aveva invece voluto condividere la lieta notizia con i fan sin da subito. Lo scorso marzo l’attrice aveva infatti rivelato con un post sui social di essere in dolce attesa: “Siamo benedetti e grati” aveva scritto la star, pubblicando uno scatto in compagnia del marito affiancato da un tenero body bianco da neonato.

Tra le prime a congratularsi, due grandi amiche di Lindsay: Amanda Seyfried, che con lei aveva recitato nel blockbuster ‘Mean Girls’, e Paris Hilton, compagna di eccessi e scorribande nei primi anni 2000. Il mese successivo, la protagonista di ‘Freaky Friday’ era tornata a casa, a New York, per festeggiare insieme alla famiglia e agli amici il babyshowe del piccolo.

La nuova vita di Lindsay Lohan

Lindsay Lohan e Bader Shmmas si sono sposati nell’aprile del 2022. I due si sono conosciuti in Medio Oriente nel 2020, e l’anno successivo hanno annunciato il fidanzamento sui social con una dolce dedica della diva americana: “Il mio amore. La mia vita. La mia famiglia. Il mio futuro”. Estremamente riservato, l’uomo non condivide molti dettagli sul suo privato. Lontano dal mondo patinato di Hollywood, Bader Shammas si occupa di finanza, ed è vice presidente del Credit Suisse, una società internazionale di gestione patrimoniale con sede a Dubai.

Proprio nella città degli Emirati Arabi Uniti ha scelto di trasferirsi con la moglie, che ha speso sempre bellissime parole per la sua ‘nuova casa’: “Qui è molto tranquillo, e le scuole sono fantastiche. E’ lontano da tutto quello a cui sono abituata, ma è bello vivere in una realtà separata che sia tutta mia” ha dichiarato Lindsay. Insomma, l’attrice pare avere le idee ben chiare sul luogo in cui far crescere il suo bambino, lontano dal patinato mondo di Hollywood che le ha regalato tante gioie ma anche tanti dolori.