Lindsay Lohan incinta, l’attrice aspetta il primo figlio

Fonte: IPA Lindsay Lohan incinta

Lindsay Lohan ha annunciato d’essere incinta. La celebre attrice ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, seguito da più di 12 milioni di follower, svelando d’aspettare il suo primo figlio.

Alti e bassi nella vita della star, che da tempo sembra aver trovato il sorriso ma soprattutto un equilibrio. Oggi ha 36 anni e dopo il ritorno sul set con Falling for Christmas, in streaming su Netflix, festeggia questa splendida notizia insieme a suo marito.

Lindsay Lohan incinta: l’annuncio social

È bastata una fotografia pubblicata sul suo profilo Instagram ha far esplodere di gioia i follower di Lindsay Lohan, incinta per la prima volta all’età di 36 anni. La celebre attrice ha sfruttato per l’occasione una foto standard, mostrando un body bianco da neonato con la scritta: “Sto arrivando”.

Non si conosce il sesso del neonato, così come non si sa di quanti mesi sia incinta la star, che si è limitata a scrivere il seguente post: “Siamo benedetti ed entusiasti”. In breve tempo la stessa ha ricevuto centinaia di migliaia di mi piace e commenti, anche da parte di VIP internazionali come la stilista Donatella Versace.

Tutti sono entusiasti per lei e ora non attendono altro di poter vivere questo viaggio insieme all’attrice, che di certo offrirà numerosi aggiornamenti. Non è da escludere, inoltre, che a breve ci sarà spazio per una sua intervista esclusiva, nella quale rivelerà qualche dettaglio ulteriore. I suoi fan vogliono scoprire il sesso del piccolo e se la coppia di futuri genitori ha già in mente un nome.

Chi è il marito di Lindsay Lohan

Lindsay Lohan è incinta del primo figlio, che attende con trepidazione insieme al marito Bader Shammas. La coppia si è sposata meno di un anno fa, preferendo farlo in gran segreto a luglio 2022, vivendo in maniera privata, per quanto possibile, quel momento speciale. In seguito hanno poi pubblicato alcuni scatti: “Sono la donna più fortunata del mondo. Sono stupita dal fatto che lui sia mio marito, la mia vita e il mio tutto. Ogni donna dovrebbe sentirsi così”.

Il pubblico ha avuto modo di vederli insieme sul red carpet per la presentazione di Falling For Christmas, ma chi è il marito di Lindsay Lohan? Bader Shammas ha 36 anni, come l’attrice, e non appartiene affatto al mondo dello spettacolo. È un esperto di finanza, impegnato presso la Credit Suisse in qualità di Assistant Vice President.

Laureatosi nel 2010 presso la University of South Florida, ha poi ottenuto un Bachelor of Science in Finance. La coppia vive felice a Dubai, dove Lindsay Lohan risiede ormai da tempo, e del loro amore sappiamo che è nato tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. A febbraio di tre anni fa, infatti, è stata l’attrice a pubblicare un’immagine che la ritraeva a un festival musicale, svelando per la prima volta l’identità del suo amore. Al suo fianco, infatti, in quella foto c’era sua sorella Aliana, il rocker Dan Smith, il batterista dei Bastille e un uomo, allora sconosciuto, citato come fidanzato. Uno scatto poi cancellato, ma che è rimasto ben impresso nella memoria dei suoi fan.