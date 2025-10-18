Comfort da balsamo, finish matte e di un colore che sta bene a tutte. Se non lo hai ancora provato, ora è il momento per farlo

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Il rossetto nude freddo perfetto di Essence

La ricerca del rossetto nude perfetto è una missione quasi sacra per ogni appassionata di make-up. Ne cerchiamo uno che non ci faccia sembrare smorte, che non viri su toni strani e, soprattutto, che ci salvi dall’incubo dell’effetto “correttore” stile anni 2000. La nostra ricerca potrebbe essere finalmente giunta al termine. Il protagonista di oggi è un piccolo gioiello low-cost che sta conquistando tutti i beauty case: Essence The Slim Stick, nella tonalità n. 103.

Offerta Essence The Slim Stick, nella tonalità n. 103

Un colore, mille incarnati: il nude freddo (ma non troppo) che sta bene a tutte

I nude sono sempre troppo rosati, troppo aranciati o troppo grigi. Il numero 103 è un nude perfettamente neutro. La sua magia sta nella sua incredibile versatilità: riesce a valorizzare un’ampia gamma di carnagioni, da quelle più chiare alle medie e olivastre. Indossato da solo su labbra poco pigmentate regala un effetto “my lips but better” impeccabile. Su labbra più scure, basta applicarlo sopra una matita nude per ottenere una definizione e una coprenza perfette. È il classico rossetto “da tutti i giorni” che, con un solo gesto, regala un’aria subito più curata e riposata, anche quando le ore di sonno sono state poche.

Texture e comfort: opaco ma nutriente

La vera sorpresa di The Slim Stick è la sua formula. Nonostante il finish vellutato e opaco, la texture è cremosa e incredibilmente confortevole. Il merito è di un cocktail di ingredienti nutrienti come olio di jojoba, olio di macadamia, olio di cocco e vitamina E. Il risultato? Un’applicazione scorrevole e precisa, zero effetto “cemento” e labbra che restano morbide e idratate per ore, senza antiestetiche pellicine. Il formato sottile (slim) permette inoltre un’applicazione impeccabile anche senza specchio, rendendolo il compagno ideale da tenere in borsa per i ritocchi al volo.

Offerta Essence The Slim Stick, nella tonalità n. 103

Non è un rossetto no-transfer, e va bene così. È pensato per la vita di tutti i giorni e si comporta egregiamente. Resiste a una tazza di caffè, a uno snack e a una lunga chiacchierata. La sua qualità migliore è il modo in cui svanisce: lo fa in modo uniforme e graduale, senza lasciare quel triste contorno antiestetico. Un veloce ritocco e le labbra tornano perfette, senza bisogno di struccare e ricominciare da capo.

E se temi per la sensibilità delle tue labbra, sappi The Slim Stick 103 è vegano, senza profumo, senza alcool e senza parabeni. Questo lo rende una scelta eccellente non solo per chi ha la pelle sensibile, ma anche per chi semplicemente non sopporta i rossetti con profumazioni dolciastre o invasive.

Il beauty look completo: come abbinare il nude 103 per un risultato armonioso

Questo rossetto è il punto di partenza perfetto per un look da giorno fresco, veloce e impeccabile. Ecco come creare un make-up armonioso in pochi passaggi:

Base viso: mantienila leggera e luminosa. Una BB cream, un siero colorato o un fondotinta leggero uniformeranno l’incarnato senza appesantirlo.

Guance: un tocco di blush in crema o in polvere donerà un aspetto sano e radioso. Scegli tonalità calde come il pesca, il rosa corallo o il terracotta chiaro per un effetto “baciata dal sole” che si sposa alla perfezione con il calore del rossetto.

Occhi: La semplicità è la chiave. L’obiettivo è aprire lo sguardo. Applica abbondante mascara nero per definire le ciglia. Se vuoi un tocco in più, stendi un velo di ombretto luminoso color champagne sulla palpebra mobile o traccia una sottilissima linea di eyeliner marrone o nero all’attaccatura delle ciglia.

Sopracciglia: pettinate verso l’alto e definite con una matita o un gel colorato. Delle sopracciglia curate incorniciano il viso e completano il look.

Offerta Essence The Slim Stick, nella tonalità n. 103

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram