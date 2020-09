I colori da scegliere per una manicure autunnale

editato in: da

Vuoi concederti una manicure per iniziare l’autunno nel migliore dei modi? Scopri quali sono i colori più in voga del momento! Lasciata l’estate alle spalle, è giunto il momento di dare il benvenuto all’autunno con un look pensato apposta per la stagione. A cominciare dalle unghie. Sfoggiare delle mani perfette per il ritorno in ufficio è infatti un ottimo biglietto da visita, oltre che un modo per iniziare l’anno lavorativo nel miglior modo possibile.

Prima di prenotare una visita dalla tua estetista di fiducia, ad ogni modo, è bene informarsi su quali sono i colori e le tendenze più in voga per le unghie a cominciare dalla stagione alle porte. Pronta a scoprirli nella nostra guida?

Quali sono i migliori colori per le unghie autunnali

Se stai pensando di rivoluzionare il look delle tue mani nei prossimi mesi, non avrai che l’imbarazzo della scelta. Sono infatti moltissimi i colori che in questo fine 2020 promettono di lasciare il segno. Che tu sia una persona discreta o una donna che ama osare, troverai un’ampia possibilità di scelta: leggere per credere!

I colori di stagione

I colori più adatti alle unghie nel periodo autunnale sono quelli che richiamano la terra e il foliage. Ampio spazio, quindi, alle nuance calde, come l’arancione o il marrone in tutte le sua tonalità. Meritano una menzione speciale il color ocra e il color caramello: si tratta di smalti particolarmente ricercati, ma perfetti per essere abbinati a tutti i tuoi capi d’abbigliamento autunnali. Opta per questa soluzione soprattutto se hai un incarnato scuro o ambrato.

L’intramontabile rosso

Un altro classico intramontabile è rappresentato dal rosso. Andranno di moda sia le sfumature più accese che quelle più desaturate, da scegliere in base al colore della tua pelle: punta sulle nuance sgargianti, come il Marsala o il porpora, se hai la pelle diafana, opta invece per colori più tenui, come il rosso corallo o aranciato, se sei più scura.

I nude chic

Se sei una persona semplice che non ama gli eccessi puoi sempre affidarti all’intramontabile color nude. Minimale ed elegante, una passata di smalto trasparente risulta perfetta in ogni situazione. Qualora tu abbia voglia di vivacizzarlo un po’, puoi invece applicare dei brillantini o degli strass illuminanti. Tra le tonalità neutre più adatte ai mesi invernali non possiamo non citare i grigi. Perfetti per le occasioni più formali, sono disponibili in diverse tonalità, pensate per donne di ogni tipo. Su tutte, le intramontabili grigio perla e grigio antracite.

I colori dark

Complici le temperature più fredde, anche i colori dark sono molto indicati da settembre in poi. Semaforo verde, quindi, per il viola in tutte le sue tonalità più scure, dal prugna all’indaco profondo. Si tratta di un colore magnetico e fuori dal comune, quindi sceglilo soprattutto se lo reputi adatto alla tua personalità più che ai tuoi outfit. Anche le sfumature più cupe del blu meritano una chance: cobalto, blu notte e zaffiro saranno di grande tendenza. Se infine non hai paura di rischiare, lasciati sedurre dal nero: uno smalto di questo colore impreziosirà ulteriormente il tuo look gotico.

La french manicure

Anche in questo caso, si tratta di un grande classico che non accenna decisamente a calare in termini di popolarità. Oltre alla french manicure classica, con la “lunetta bianca”, sarà molto gettonata anche la declinazione “reverse”, ovvero con la mezza luna naturale e il colore sulla tip dell’unghia.

Le unghie multicolore

Se vuoi provare il gel per le tue unghie autunnali la parola d’ordine è senza alcun dubbio “osare”. Puoi infatti scegliere di abbinare più colori, come il rosa e il rosso oppure il grigio e il cobalto. Oltre a decorazioni geometriche o di vario tipo, tornerà di gran tendenza il degradè: provalo con le classiche nuance autunnali speziate. Per quanto riguarda la nail art, invece, la faranno da padrona decorazioni geometriche e varianti metallizzate.

Unghie autunno 2020: che forma scegliere?

Parte integrante di una manicure è senza alcun dubbio la forma dell’unghia, che per i prossimi mesi si annuncia rigorosamente “squoval”, ovvero a metà strada tra la forma ovale e quella squadrata. Tra le giovanissime, invece, continua il momento d’oro delle “coffin nails”, portate alla ribalta da star come Rihanna e Kylie Jenner. Le unghie “a forma di bara” prevedono una limaura obliqua lungo i lati che termina con un’estremità non a punta o arrotondata, bensì squadrata.