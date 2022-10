Unghie Halloween: le nail art più belle a cui ispirarsi per la notte delle streghe

Skincare expert e consulente beauty, sui miei canali troverai una guida pratica per approcciarsi al mondo della skincare o per approfondire il tema.

Per Halloween puoi davvero sbizzarrirti a creare decorazioni e makeup fantasiosi e.. spaventosi! Sentiti libera di osare anche per le tue unghie, puoi realizzare nail art super originali e spiritose da tenere per tutto il mese o solo in occasione di un party. Vediamo quali sono i trend e le idee più belli da copiare.

Le più sobrie

Se non ti senti ancora di osare con nail art troppo appariscenti, riadatta un look più classico alla festa più spaventosa dell’anno.

Un french opaco con delle ragnatele sottili in contrasto, si vedono e non si vedono ma ti assicurano una mano a tema non troppo evidente.

Schizzi di sangue: per realizzare questa nail art ti basterà sporcare letteralmente di rosso il tuo french bianco. Utilizza una spugnetta, un pennello largo o un dotter per spargere grossolanamente il colore sulle unghie e creare un effetto.. splatter!

Semplicemente arancioni, scegli se aggiungere qualche dettaglio. Per avere una mano a tema Halloween può essere sufficiente osare con colori e sfumature inusuali e tipiche di questa festa come l’arancione, il viola, il verde lime e il nero, anche abbinati tra loro. Guarda queste idee!

Anche le unghie corte possono essere decorate in maniera semplice e fine: disegna con un pennellino piccole ragnatele, raghetti o colature di sangue. Non c’è bisogno di essere troppo precisa, più sono spaventose meglio è!

Un altro modo per rendere la tua classica manicure un po’ “stregata” è quello di realizzare un french sanguinolento. Scegli un rosso scuro, un bordeaux o aggiungi dei glitter. Fai un french poco preciso e poi aggiungi con il dotter delle goccioline per farl sembrare sangue. Vedrai che risultato!

Look super appariscenti

Esistono diverse tecniche per realizzare delle vere e proprie opere d’arte sulle unghie. Se sei brava a disegnare munisciti di un pennellino di precisione e dai spazio alla fantasia usando le tue unghie come una tela su cui dipingere. Più sono lunghe meglio è!

Puoi chiedere alla tua nail artist se è in grado di realizzare le decorazioni che preferisci o puoi scegliere insieme a lei qualcosa di originale e semplice da fare.

In commercio ci sono anche un sacco di stickers: se non riesci a disegnare a mano libera o hai poco tempo cercali online. Troverai pipistrelli, fantasmini, piccole lapidi o anche foil più elaborati pronti da applicare per avere in un attimo il risultato desiderato.

La ragnatela è uno dei soggetti più semplici da realizzare con un pennellino o anche con la punta di uno stuzzicadenti. Immergilo nel tuo smalto nero e fai delle righe sulle unghie in modo da creare la tela che preferisci. Ti consiglio di guardare una nail art già fatta, così da seguire le righe e il numero di tratti ed avere un risultato equilibrato senza sbagliare. Puoi farle su unghie naturali o con gel, a contrasto o tono su tono.

Per un effetto WOW, realizza la traccia con uno smalto trasparente e cosparci poi l’unghia di glitter sottili, avrai una ragnatela super fashion.

Se vai in discoteca o in qualche evento dove è previsto sia buio, decora le tue unghie con dettagli fosforescenti. Puoi trovare online diversi smalti classici o gel semipermanenti con questo effetto, ti noteranno da lontano!

Ci sono nail art realizzate da veri e propri artisti, ogni anno mi diverto ad andare a cercare le ultime tendenze e scovare talenti nascosti. Una volta realizzate, pubblica le tue unghie sui social usando hashtag come #halloweennails #unghiehalloween oppure #halloweennailart così da inserirle nelle ricerche, ispirare e farti ispirare da idee da tutto il mondo!