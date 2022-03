Smalto adesivo: come decorare le unghie in 5 minuti

Skincare expert e consulente beauty, sui miei canali troverai una guida pratica per approcciarsi al mondo della skincare o per approfondire il tema.

Quante volte hai provato a decorare le tue unghie naturali con disegnini minuziosi, glitter, french e adesivi per poi vederle sbeccate o spezzate qualche giorno o addirittura qualche ora dopo?

Avere delle unghie sempre curate è il desiderio di tutte, ma non sempre si sceglie di ricorrere alla ricostruzione in salone o all’applicazione dello smalto semipermanente che, a lungo andare, può disidratare e indebolire le unghie naturali. Ormai sono disponibili centinaia di diverse tipologie di smalti applicabili a casa in autonomia, ma l’asciugatura, la precisione, le sbavature, le toccatine: il tutto diventa un lavoro che richiede tempo e attenzione e finiamo per tenerci le unghiette nude con un po’ di rinforzante.

Ma senti un po’ qua, qualcuno si è inventato lo smalto adesivo che, inizialmente, sembra un po’ una presa in giro, ma credimi si rivelerà il segreto per unghie sempre perfette.

Cos’è e come funziona

Si tratta di pellicole adesive dalla forma allungata, normalmente in materiale plastico, molto sottili, elastiche e impermeabili. Alcuni brand, come ad esempio Kiko Milano, realizzano le pellicole direttamente in smalto conferendo maggiore lucidità e naturalezza al risultato finale.

Questo tipo di prodotto è adatto a resistere più giorni rispetto a uno smalto tradizionale. É a prova di graffio, non opacizza e non si sbecca, si presenta in bustine, generalmente trasparenti per poter scegliere colore e fantasia con facilità. All’interno troverai un set di almeno dieci cartine adesive di diverse misure da staccare e applicare sulle unghie pulite e asciutte, proprio come faresti con dei semplicissimi stickers.

Come si mette

Ma vediamo come ottenere il migliore dei risultati in 5 semplicissimi passaggi:

Prima di tutto assicurati di avere le unghie asciutte e pulite, rimuovi ogni residuo di vecchio smalto o gel in modo che la superficie sia liscia e uniforme. Se serve passa un buffer delicatamente per rimuovere le irregolarità e sgrassare l’unghia. Cura le cuticole: spingile verso il basso con la punta di un bastoncino d’arancio o di una lima in ferro, è importante che l’area di applicazione sia libera. Tira fuori gli adesivi dalla bustina e, senza staccare le cartine, decidi quale misura si adatta meglio all’unghia che vuoi trattare. Una volta scelta preleva la cartina adesiva con una pinzetta e posizionala sulla tua unghia partendo dalla base. Attacca prima la parte centrale e poi con un dito fai aderire il resto dell’adesivo sui lati dell’unghia e sulla punta. Con delle forbicine rimuovi gli eccessi e lima le punte per pareggiare l’adesivo con la fine della tua unghia. Passa un top coat se vuoi aumentare la lucidità dell’unghia e proteggere il prodotto.

Et voilà! Il gioco è fatto.

Smalto Adesivo con glitter 12 fogli di smalto adesivo colori pastello glitterati super femminili

Naturalmente il vantaggio principale di questa pratica è di non dover attendere l’asciugatura dei vari strati di smalto, ma anche quella di poter applicare sulle unghie infinite tipologie di decorazione senza il minimo sforzo. Esistono infatti adesivi per tutti i gusti: tinta unita, disegnati, glitterati e con effetti speciali che puoi cambiare velocemente in base all’occasione.

Non dovrai preoccuparti di proteggere le tue unghie in quanto l’adesivo non rovina minimamente la superficie nemmeno una volta rimosso. L’ideale è attaccarlo direttamente sull’unghia senza alcun prodotto in modo che possa aderire nel migliore dei modi.

Ah, nessuna sbavatura. L’adesivo seguirà le naturali curve delle tue unghie, l’unico sforzo da fare è scegliere accuratamente la misura più adatta.

Il fatto di avere dei set predefiniti usa e getta per la decorazione delle unghie renderà la tua collezione facile da conservare in maniera ordinata ma, soprattutto, senza temere alcuna scadenza. Mentre gli smalti tradizionali vanno conservati accuratamente e, specialmente se economici, rischiano di indurirsi nel tempo, gli adesivi non subiscono deterioramento nel tempo.

Quanto dura

La durata dipende dall’applicazione, una perfetta aderenza e una sagomatura minuziosa infatti, contribuiranno positivamente alla permanenza del prodotto sulle tue unghie fino a due settimane a differenza degli smalti tradizionali che spesso non arrivano a una.

Ci sono dei piccoli accorgimenti che si rivelano estremamente importanti per un risultato pulito e ordinato quindi mi raccomando, ti suggerisco di leggere con attenzione i prossimi punti.

Se la superficie delle tue unghie non è perfettamente liscia e libera da ogni irregolarità, l’adesivo non potrà aderire nella maniera corretta. Non solo rischierai di ottenere un antiestetico effetto 3D, ma ridurrai la durata dello smalto. Attenzione quindi anche a eventuali residui di gel derivanti da una vecchia ricostruzione.

Sii generosa quando selezioni la misura della tua cartina : un adesivo troppo piccolo faticherà a seguire la naturale curvatura dell’unghia creando antiestetiche pieghette. Assicurati sempre che sia sufficientemente ampio.

: un adesivo troppo piccolo faticherà a seguire la naturale curvatura dell’unghia creando antiestetiche pieghette. Assicurati sempre che sia sufficientemente ampio. Se attacchi la cartina sulla pelle, la tua decorazione durerà di meno. La pelle infatti tenderà a sollevare l’adesivo e annientare l’efficacia della colla introducendo al di sotto sebo, aria e sporcizia. La cartina che scegli deve rispettare perfettamente i naturali contorni del letto ungueale .

. Quando limi la cima delle unghie, spingi sempre verso il basso cercando di tagliare l’adesivo in eccesso senza strapparlo. In questo modo eviterai di sollevarlo e il movimento unidirezionale favorirà l’aderenza della cartina al bordo dell’unghia naturale. Una volta terminato, passa il top coat anche in questa zona come se volessi “sigillare” il tutto.

Smalto Adesivo Clara Cosmetics 25 strisce adesive per una nail art super curata

Come si toglie

Qui arriva il bello: per rimuovere lo smalto adesivo non saranno necessari acetone e dischetti di cotone, è sufficiente agganciare un angolino della pellicola con una pinzetta e sollevare la cartina. Il prodotto si solleverà in maniera uniforme lasciando l’unghia pulita e sana.

Può capitare che la pellicola si sia indurita leggermente e il rischio è quello di staccarla a pezzi, prima di procedere ti consiglio di tenere le mani sotto l’acqua calda per qualche minuto. Non ci sono altri accorgimenti particolari, potrai rimuovere il tuo smalto in qualsiasi luogo con facilità senza aver paura di residui o avere la necessità di strumenti particolari.

Smalto Adesivo impermeabile 10 set di smalto adesivo fantasia per una manicure sempre originale

Adesso che hai imparato tutti i trucchetti base sei pronta a dare allo smalto adesivo una possibilità! Approfitta delle decine di combinazioni per la tua prossima occasione speciale, sono sicura che sarà divertente.