Ecco gli hashtag più fashion: la moda su Instagram si segue così

Fonte: 123RF Gli hashtag moda da seguire su Instagram: eccone 5 top

Instagram è un mondo in cui si cercano ispirazioni e si sbirciano tendenze, che vengono condivise spesso in anticipo rispetto a quando verranno ufficialmente dichiarati dei veri e propri trend. Ma quali sono gli hashtag da tenere d’occhio per essere sempre aggiornate su quello che sta succedendo nell’ambiente moda? Eccone 5 che vi suggerisco di monitorare!

Premessa

Instagram è un mare magnum piano di informazioni: gli hashtag che ho condiviso qui sono internazionali, quindi contengono centinaia di migliaia di post. Sta a voi se scegliere di filtrarli per data di pubblicazione o sulla base di quanto vengono ricondivisi o di quanti like ricevono. Il mio suggerimento è quello di affiancarli ad altri hashtag più di nicchia relativi agli argomenti moda che vi interessano di più, per circoscrivere un pochino di più il cerchio e non rischiare di essere invase solo dalle informazioni mainstream.

#instafashion

L’hashtag per le appassionate di moda su Instagram è questo. Ovviamente dentro c’è di tutto: sta a voi scegliere i look più attinenti al vostro modo di vestire e a quello che più vi piace!

#fashionblogger

Questo è l’hasthtag usato dalle fashion blogger, ma non solo: spesso anche molte ragazze aspiranti fashion blogger lo utilizzano per i loro selfie. In questa categoria potete trovare idee di look, ma anche abbinamenti con capi in versione still life (cioè il capo scontornato e non indossato).

#fashionista

I post raccolti sotto questo hashtag sono molto vari, nel senso che ci capitano dentro anche post di bambini vestiti alla moda e pubblicati dalle relative mamme che amano mostrarli in quanto mini influencer. In generale però, potete trovare delle belle idee fashion anche di tipo un po’ più alternativo.

#streetstyle

Questo è l’hashtag da seguire se vi piacciono i look scattati per la strada in tutte le città del mondo (è uno dei miei preferiti). Anche qui ovviamente c’è di tutto, ma se affinate la ricerca circoscrivendo al paese, ad esempio, vi possono uscire i look street style di Parigi, o di Milano o di New York: lì sì che vedete le vere tendenze!

#vintage

Anche questo è un hashtag che amo, perché vi consente di vedere come vengono abbinati in modo fashion capi vintage e magari, nel mucchio, potreste scoprire anche dei profili dedicati interamente a questo argomento, decisamente da non farsi scappare! Inoltre, spesso vengono inserite foto di divi del cinema o della moda nei loro look vintage, appunto, che però diventano delle icone di stile. Ovviamente nel mucchio ci finiscono anche post che di vintage non hanno nulla, ma ciò nonostante vi suggerisco di tenerlo d’occhio per cercare spunti un po’ più di nicchia.