Kit smalto semipermanente: come funziona e quali prodotti acquistare

Tutte noi abbiamo avere le mani sempre in ordine e curate, ma a volte non abbiamo tempo di affidarci ad una professionista (o forse semplicemente non possiamo permetterci di andare ogni mese dall’estetista). Questo non significa rinunciare ad unghie perfette: il kit per smalto semipermanente è il vero must have per non doverti più preoccupare di mani – e piedi! – dall’aspetto poco curato. Vediamo come si usa e quali prodotti proprio non possono mancare.

Smalto semipermanente, come funziona

Partiamo dall’inizio: lo smalto semipermanente è l’alleato perfetto per avere unghie sempre perfette. Molto più duraturo dello smalto tradizionale (ma meno resistente rispetto al gel), permette di sfoggiare mani in ordine per alcune settimane. È composto da polimeri fotoindurenti, che si asciugano sotto la luce dell’apposita lampada UV LED. Proprio per questa sua caratteristica, si mantiene intatto per moltissimo tempo e – se i prodotti utilizzati sono di buona qualità – il risultato è perfetto dal primo all’ultimo giorno.

Molte persone preferiscono affidarsi all’estetista per avere unghie bellissime, ma in realtà applicare lo smalto semipermanente non è affatto difficile. Richiede soltanto qualche passaggio in più rispetto allo smalto tradizionale, e naturalmente alcuni prodotti specifici. Se vuoi risparmiare un po’ e divertirti a creare le tue unghie in maniera personalizzata, ti serviranno solo un po’ di manualità e un buon kit per smalto semipermanente. Scopriamo quello di cui hai bisogno.

Kit smalto semipermanente: cosa acquistare

Hai deciso di cimentarti nella manicure fai da te e vuoi provare lo smalto semipermanente? Allora avrai bisogno di alcuni prodotti di qualità per non dover più ricorrere all’estetista. Vediamo tutto quello che dovrai acquistare per comporre il tuo kit per smalto semipermanente.

La prima cosa da fare è prendersi cura delle mani nella loro interezza: il kit per manicure è l’ideale, visto che contiene già tutto quello che ti serve. Sono incluse 3 lime per unghie, 2 lime per lucidatura, 1 buffer, 4 spingicuticole, 1 tronchesino, 1 spazzola e altri accessori indispensabili per il fai da te. Occupati subito delle cuticole, tagliando l’eccesso di pelle e spingendole indietro, quindi dai la forma giusta alle tue unghie e pulisci la superficie ungueale con il buffer, preparandole per lo smalto semipermanente.

Per un risultato migliore, puoi usare anche uno sgrassatore: si tratta di un prodotto utilissimo per eliminare dalle unghie tutte quelle particelle che potrebbero impedire allo smalto di aderire nella maniera corretta. Inoltre ti servirà anche alla fine della tua sessione di manicure, per rimuovere gli eccessi oleosi lasciati dallo smalto. Questo comodo kit include anche un remover, ovvero il prodotto che ti servirà per ammorbidire il semipermanente quando arriverà il momento di toglierlo.

Una volta pulite le unghie, si passa alla base: questo smalto trasparente serve a far aderire meglio il semipermanente, evitando al contempo di rovinare il letto ungueale. È dunque fondamentale acquistarne uno di qualità, come quello prodotto da Elite99. Il kit comprende anche il top coat, che si passa invece sull’unghia solo dopo aver messo lo smalto semipermanente, per sigillarlo e impedire che si scheggi già dopo qualche giorno. Ricorda che entrambi devono essere lasciati asciugare all’interno della lampada.

Eccoci finalmente agli smalti: qui la scelta è veramente ampissima, e potrai sbizzarrirti a cambiare colore ogni volta che lo desideri. Il kit Nailmasha contiene ben 20 tonalità diverse, in una comoda confezione dove potrai continuare a riporre i tuoi smalti sempre in ordine. Si vai dai più classici come il rosa e il rosso, passando per nuance più brillanti come il verde, il giallo e l’arancione o per i colori glitter, perfetti per l’estate. Sono inclusi anche la base, il top coat lucido e quello effetto matte, che rende le unghie opache.

Naturalmente, avere una buona lampada UV LED è fondamentale per la buona riuscita della tua manicure. Usarla è semplicissimo: ad ogni passata di smalto (inclusi base e top coat!) dovrai soltanto infilare la mano al suo interno. Il sensore a infrarossi permette alla lampada di accendersi automaticamente, e il display LCD ti informa del tempo ancora necessario per la completa asciugatura.

Sei alle prime armi? Potresti acquistare direttamente un kit completo per smalto semipermanente, così sarai sicura di non dimenticare niente. Quello di Méanail ha davvero tutto ciò di cui hai bisogno: 1 lampada UV LED da 48 watt, 1 cleaner sgrassante, 1 base e 1 top coat, 6 smalti semipermanenti e tantissimi altri accessori che ti potranno tornare utili mentre fai la manicure. Non ti resta che ritagliarti un po’ di tempo per dedicarti alla bellezza delle tue unghie, sarà divertentissimo!

I prodotti must have per smalto semipermanente

Ora che hai tutto per applicare lo smalto semipermanente, puoi pensare a qualche extra da acquistare per arricchire il tuo kit e avere unghie sempre diverse. Ad esempio, se ami i colori neutri non puoi proprio lasciarti sfuggire il set Vishine, che comprende 4 nuance nei toni nude: eleganti e raffinati, sono l’ideale nelle occasioni formali per avere mani perfettamente curate senza risultare troppo appariscenti.

I colori pastello sono un vero must per le unghie, sia in estate che in inverno. Il set di smalti semipermanenti di Ysuvin è perfetto per cambiare stile alle unghie ogni volta che vuoi, ottenendo sempre un effetto romantico che ben si addice con la tua personalità. Scegli la nuance che più ti rappresenta e provala sulle tue unghie, il risultato è straordinario. E puoi scegliere se lasciare l’effetto lucido o usare un top coat matte, per dare allo smalto una finitura opaca.

Se non vuoi passare inosservata, scegli i colori fluo: il set Lily’Cute include ben 12 tonalità effetto neon, scelte tra i colori più amati per ogni occasione. Dopo due passate, le tue mani saranno al centro dell’attenzione! E se vuoi invece smorzare un po’ il risultato, ti basta un top coat opaco: assolutamente da provare. Questi smalti sono perfetti anche per la nail art, l’ideale per dare un tocco di colore senza appesantire troppo l’unghia.

Voglia di brillantini? Che sia Capodanno, Ferragosto o qualsiasi altro giorno dell’anno, il set Ysuvin con smalti semipermanenti effetto glitter è meraviglioso (nonché un’ottima idea regalo per le tue amiche!). Include 6 diverse tonalità glitterate, che cambiano colore a seconda del tipo di base scelta, per raddoppiare le possibilità di avere unghie bellissime. E di notte, la brillantezza è davvero estrema, provare per credere.

