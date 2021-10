Maria Elena Boschi, rossetto rosso da diva e scollatura audace: strepitosa

Maria Elena Boschi, il look chemisier alla Camera

Maria Elena Boschi si è dimostrata una grande regina di stile, in ogni sua uscita pubblica ma anche nelle brevi incursioni che si concede su Instagram per finire di conquistare i tanti follower che la seguono ogni giorno. Non è bastato l’abito bianco che ha sfoggiato a Dubai o quello in pizzo nero portato da Bruno Vespa: la deputata di Italia Viva ha voluto osare con un acceso rossetto rosso e con una scollatura che non ha lasciato spazio all’immaginazione.

Maria Elena Boschi, il rossetto che lascia senza parole

Nonostante i tanti impegni istituzionali che la tengono occupata durante la giornata, Maria Elena Boschi ha trovato il tempo per un rapido aggiornamento sui social nei quali si è mostrata meravigliosa. Il rossetto rosso che ha scelto per il suo make-up tutto da copiare esalta il colore chiaro dei suoi occhi e ne addolcisce i tratti spigolosi, rendendoli ancora più affascinanti.

La scollatura, poi, ha completato un’opera che è apparsa già perfetta con la sola prova del rossetto alla Marilyn che ha lasciato tutti senza parole. La camicetta bianca che ha indossato è un capo che tutte dovremo avere nell’armadio, per impreziosire tutte le nostre giornate, anche quelle più dure e caratterizzate dalle più grandi responsabilità. E, malgrado tutto, ci insegna che c’è sempre tempo per sentirsi donne e per concedersi un piccolo vezzo – che sia un rossetto o un trucco speciale – per prendersi cura di se stesse.

Gli abiti in pizzo da copiare

La bellezza di Maria Elena Boschi è ormai cosa nota, ma la politica non ha smesso di stupire nemmeno nelle sue ultime uscite pubbliche e ospitate televisive. Il suo abito in pizzo nero, scelto per raggiungere il salotto di Porta a Porta, è stato quella prova che mancava per eleggerla principessa di eleganza.

Il suo gusto estetico, che ha zoppicato con la scelta dello chemisier che ha indossato in Parlamento, è esploso con il miniabito bianco – ancora in pizzo – che ha indossato per portare un frammento d’Italia all’Expo di Dubai. Il suo outfit è stato semplicemente perfetto e non solo per l’abito, ma anche per le decollété oro che ha voluto abbinare all’ampia pochette.