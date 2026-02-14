Labbra da baciare (e no-transfer) h24: i lip marker low-cost che stanno facendo impazzire il web

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Il pennarello che tinge le labbra in modo (quasi) permanente

Quante volte hai applicato il tuo rossetto preferito con una precisione chirurgica prima di uscire, per poi vederlo svanire a tradimento già al primo sorso di cappuccino? Se sei stanca di provare le ”solite” tinte labbra che promettono durata e confort ma che ti deludono sempre, è ora di cambiare aria, anzi, di cambiare tratto. Il segreto meglio custodito dei make-up artist per labbra colorate e sensuali che durano davvero 24 ore ha un nome ben preciso: il pennarello labbra. Leggerissimo, a base d’acqua e super pigmentato, il lip marker non copre le labbra con uno strato pesante, ma le tinge letteralmente. Il risultato? Un colore vibrante, zero-transfer, a prova di bacio, di pranzo fuori e di riunioni infinite. Una volta asciutto, ti dimenticherai persino di averlo addosso.

Abbiamo scovato delle vere gemme nascoste del beauty e da questa short list abbiamo selezionato per te 3 pennarelli labbra low-cost che ti cambieranno la vita. Il primo è il non plus ultra dei pennarelli semi-indelebili, preparati già ad aggiungerlo al carrello!

Deborah Milano – Aqua Tint Lipstick

Offerta Deborah Milano Aqua Tint Lipstick N.01 Terracotta

Se non ne hai mai sentito parlare prima, hai vissuto sotto a un sasso. Lui è il vero Re dei pennarelli effetto “tattoo” senza compromessi, è una vera e propria bacchetta magica. La sua formula a base d’acqua è arricchita con Aloe Vera per garantire comfort estremo, mentre la speciale punta a spatola ti permette di delineare il contorno labbra con il lato sottile e riempirle con quello piatto. Il colore penetra fondendosi con le labbra e resiste imperturbabile fino allo struccaggio.

Perché lo amerai? In primis perché è facilmente stratificabile. Passalo una volta per un look naturale da giorno, due o tre volte per un colore intenso e da vera femme fatale la sera. Se scegli un colore nude come il N.01 Terracotta (effetto my lips but better), sarà Inoltre è facilissimo da stendere perché non ti servirà essere precisa, puoi applicarlo direttamente dalla macchina o sui mezzi di trasporto e sarai perfetta fino a sera.

KIKO Milano – Long Marker Lip Stain

Kiko Milano Lip Marker 109 - pennarello labbra No-Transfer effetto tattoo

La versione di KIKO Milano è altro grande classico che non delude mai. La punta in feltro arrotondata del lip marker rilascia il colore in modo omogeneo e senza sbavature. La formula è leggermente fruttata (il profumo è delizioso!) e si fissa in pochi secondi.

Il nostro colore preferito è il natural rose, perfetto per fare overlining ed effetto plump assicurato.

Naturale, chic ed elegantissimo, perfetto per chi ama le texture completamente impercettibili. Non stampa sui bicchieri e non migra nelle pieghette.

NYX Professional Makeup – Lip Lingerie Lip Liner Stain

Preparati a innamorarti perdutamente di questo pennarello, un vero e proprio strumento di precisione chirurgica per le tue labbra. Se ami il trucco smart e le performance estreme, il Lip Lingerie Lip Liner Stain di NYX è pura magia e merita un posto d’onore nel tuo beauty case.

Vanta un’innovativa punta in feltro a sfera sottile e delicata, pensata per scivolare come pura seta seguendo perfettamente ogni singola curva della tua bocca. La formula è un autentico portento per le lunghe giornate: 100% no-transfer, a prova di sbavature, completamente waterproof e senza il temutissimo effetto “bleed”.

