I 10 errori di look da evitare assolutamente

Spesso per vestirsi con gusto basta davvero pochissimo. Gli errori più frequenti si commettono quando si ha la tendenza a strafare e questo ci porta ad uscire dalle righe. Il che, di per sé, non è affatto sbagliato, anzi… ma bisogna essere in grado di farlo con stile e soprattutto con buon gusto. Ecco i 10 errori di look più frequenti che mi capita di vedere!

1. Capi della taglia non corretta

I capi over vanno molto di moda, ma bisogna indossarli nel modo giusto. Va benissimo rubare la camicia o il blazer al fidanzato/marito/fratello/papà, ma assicuriamoci di arrotolare le maniche, di mettere una cintura in vita, insomma, di adattare il capo alla nostra fisionomia. Questo vale anche per l’estremo opposto: un abbigliamento che segna troppo (ovunque) non è mai chic.

2. Capi rovinati, sporchi o poco curati

Un capo poco curato è indice di poca cura per se stessi e questo non potrà mai essere elegante. Potete avere il completo più firmato del mondo, la se l’interno del collo è ingiallito, i polsi sono sporchi o è rimasta una macchia di fondotinta… beh, vi assicuro che la firma passa in secondo piano! Occhio quindi prima di uscire di casa, o quando vi togliete di dosso i vostri vestiti: se sono sporchi, metteteli a lavare!

3. Orli troppo lunghi

Al di là del fatto che se gli orli dei pantaloni sono troppo lunghi li pestate (e quindi si sporcano e si rovinano, tornate pure al punto precedente), la resa addosso non funziona, resta ingombrante e poco valorizzante. Ogni pantalone poi avrà la lunghezza ideale, ma, in linea di massima, meglio accorciare sempre almeno ad un centimetro da terra!

4. Capi che “spuntano fuori” dove non dovrebbero

La camicia che spunta fuori dietro da sotto la giacca, i fantasmini che escono dalle ballerine o dai mocassini e via discorrendo: meglio evitare!

5. Biancheria non adatta

La biancheria intima, a parte qualche rarissimo caso, è intima appunto, quindi è bene che non si veda. Rivalutate la biancheria color pelle, perfetta sotto ai bianchi e alle trasparenze, soprattutto d’estate, ma anche in tutto il resto dell’anno!

6. Loghi all over

Se siete chic, non c’è bisogno che i vostri vestiti lo urlino attraverso le firme che indossate. È molto più elegante un pull in cachemire in tinta unita di una maglia in mosto acrilico, anche se griffatissima. La mano si sente subito: la sentite addosso voi e si vede lontano un chilometro, fidatevi.

7. Esagerare con stampe/colori/materiali

Il mix and match è bellissimo… ma su Pinterest! Cercate di evitare di mettere insieme troppe stampe o troppi colori o troppi tessuti diversi. In caso, ricordate sempre di spezzare con un capo neutro: il bianco e il denim vincono sempre!

8. Non adeguarsi al luogo e al contesto

Non credo ci sia niente di peggio di un look fuori contesto: i jeans ad un matrimonio o l’abito lungo ad un pic nic sul prato. Prima di uscire di casa, cercate di capire dove state andando, chi sarà presente, che tipo di tono avrà l’evento. È una forma di rispetto anche per chi partecipa con voi!

9. Eccedere nel make up

Gli eccessi non funzionano mai. Anche se non siete amanti dei look acqua e sapone, rileggetevi il punto sopra e cercate di adeguarvi al contesto. Per una scampagnata al mare, il trucco di Capodanno non funziona. Per una cerimonia, meglio evitare il rossetto fluo, in favore di una tonalità di rosa più discreta.

10. Eccedere con gli accessori

Vale come al punto precedente: occhiale gigante, con orecchini maxi, con collana multigiro e braccialetti ai polsi funzionano bene solo se siete Iris Apfel o se avete uno stile analogo al suo. In caso contrario, meglio scalare una marcia: la semplicità vince sempre! E poi, togliendo qualcosa, darete più risalto all’accessorio che rimane.