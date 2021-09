L’età è solo un dettaglio: i cento anni di Iris Apfel

Una sola persona per un secolo di influenze : è così che possiamo raccontare la storia dell'iconica Iris Apfel che ha da poco spento le 100 candeline. Gli occhiali grandi e rotondi, gli abiti cangianti e la capigliatura canuta sono i tratti distintivi della modella più anziana del mondo, come lei stessa ama definirsi. Ma per noi, lei, è molto di più.

Un'ironica e irriverente visionaria della moda che ha contagiato tutto il mondo, Iris Apfel è una vera esplosione di energie, le stesse che riversa in ogni cosa che riguarda la sua vita. Ed è propria questa sua imprescindibile caratteristica che l'ha trasformata nell'influencer più seguita di sempre da persona di ogni età.

Perché quella di Iris è una visione coloratissima, unica ed esplosiva della moda che può non piacere, certo, ma che sicuramente non può essere ignorata perché rappresenta tutta la vitalità di una donna che è riuscita a diventare un'icona e che, nonostante il tempo trascorso, non ha intenzione di smettere di esserlo.

Perché l'età è solo un dettaglio e la storia di Iris Apfel non può che confermarcelo. La donna, infatti, ha ottenuto il suo massimo successo in età adulta, e non ha certo intenzione di fermarsi adesso che ha compiuto i suoi primi 100 anni.

Nata il 29 agosto del 1921, Iris è sempre stata devota al mondo dell'arte e della moda. Dopo aver studiato storia all'Università di New York, e aver frequentato l'accademia d'arte nel Wisconsin, ha fondato l'azienda tessile Old Wild Weavers insieme a suo compianto marito, Carl Apfel.

Sin dai suoi esordi nel mondo lavorativo, Iris si è contraddistinta per le sue scelte eccentriche e stravaganti, completamente agli antipodi con il modo di pensare minimalista. Non è un caso se il suo motto è diventato More is More & Less is a Bore.

Non sono bella, e non lo sarò mai. Ma non importa. Posseggo qualcosa di molto meglio: lo stile.

Arte e moda sono linfa vitale per Iris, il connubio perfetto che tiene in vita tutta la sua carriera. Lavora come interior designer progettato anche gli interni della Casa Bianca, collabora con gli architetti delle star hollywoodiane e arricchisce la sua collezione personale di accessori fashion provenienti da tutto il mondo. Così nasce un mito.

A 90 compiuti Iris firma un contratto da modella, diventando il volto dell'agenzia IMG e un'icona per il mondo intero. Per tutti è un esempio da seguire: la sua attività incessante dimostra che non esistono limiti alla realizzazione dei propri sogni, l'età è solo un dettaglio.

Quando non ti vesti come tutti gli altri non devi neanche pensare come tutti gli altri

Lo stile eclettico ed eccentrico che contraddistingue la sua persona, e ogni cosa che fa, non conosce artifizi perché Iris Apfel è così, come la vediamo. Ed è questa sua personalità autentica che l'ha trasformata in una vera e propria influencer dell'intero fashion system. Come lei stessa ha dichiarato: "Il segreto per avere stile è capire chi sei".