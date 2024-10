I 5 outfit di Mary di Danimarca in Brasile: dall’abito Pretty Woman al look safari

Fonte: Getty Images Mary di Danimarca in Brasile

I primi di ottobre Mary di Danimarca è stata in Brasile per un viaggio che ha contribuito a stabilire una maggiore cooperazione tra le due nazioni, soprattutto in settori come la sostenibilità, la biodiversità e i diritti delle donne. La Regina danese ha visitato le città di Manaus e Brasilia in quella che è stata la sua prima visita da sola dalla proclamazione del marito Federico X. Mary ha conquistato ancora una volta con i suoi outfit comodi e sofisticati con capi riciclati e senza tempo. Regalando così l’ennesima lezione di stile.

Il look safari di Mary di Danimarca

Per il suo primo incontro nel Museo Amazónico (MUSA), che si trova in un’area di 100 ettari della Riserva forestale di Adolpho Ducke, un’area di foresta secca originaria dello stato de l’Amazzonia, Mary di Danimarca ha optato per un look safari. Camicia verde, pantalone cargo color kaki e scarpe da trekking scure. Pochissimi gioielli data l’occasione: i suoi braccialetti d’oro, di Cartier, e la collana in oro giallo 18 carati, di Halberstadt, che ha un pendente con l’iniziale del marito Federico.

Per proteggersi dal sole, ha indossato i suoi occhiali da sole con montatura blu. Mary ha partecipato ad una gita in barca lungo il Rio delle Amazzoni, dove ha avuto l’opportunità di conoscere le sfide della regione amazzonica e le possibili soluzioni proposte dalle istituzioni locali in relazione alla lotta per salvaguardare l’ambiente. Ha legato i capelli in una comoda e pratica treccia tenuta di lato ed è apparsa molto interessata alle varie opinioni delle persone che ha incontrato.

L’abito riciclato di Mary di Danimarca

Nel suo secondo giorno a Manaus, Mary ha visitato l’Istituto Nazionale di Ricerca sulla Foresta Amazzonica e il Centro di Bioeconomia indossando un abito che aveva già sfoggiato due anni fa. Un lungo dress dalla fantasia etnica, bianco e marrone con scollo a V, maniche a campana e dettaglio cintura nella stessa stampa. Ha completato il look con accessori in oro e orecchini in stile etnico. Una creazione del brand francese Sandro, marchio molto amato da Letizia di Spagna, che Mary aveva mostrato la prima volta il 31 ottobre 2022 durante il suo viaggio in Vietnam.

La Regina di Danimarca ha completato l’outfit con calzature marroni. Si tratta dei sandali Asia 70 di Gianvito Rossi realizzati in pelle e con tacco di 7 centimetri. Li aveva già messi quattro anni fa durante la cerimonia di premiazione dei Kronprinsparrets a Randers. E da allora li ha indossati in più di dieci occasioni, compresa la celebrazione per il diploma di scuola superiore del Principe Christian nel giugno 2024.

Molto in sintonia con i suoi gusti, la Regina ha sfoggiato lunghi orecchini con pietre colorate, tra cui il turchese. Indubbiamente un ottimo contrasto cromatico. Di tutte le attività a cui ha partecipato Mary di Danimarca, quella che ha generato l’immagine più curiosa sui social, è stato il momento in cui ha dato da mangiare a un lamantino. Questo mammifero di acqua dolce e salata (noto anche come mucca di mare) vive nei Caraibi ed è molto noto in Brasile.

L’abito a righe di Mary di Danimarca

Durante il viaggio in Brasile, Mary di Danimarca ha dimostrato che i capi basic sono sempre una buona opzione, come l’abito taglio camicia con stampa a righe che ha messo per una visita al Centro Educacional do Lago. Un capo della stilista italiana Stella Jean, realizzato interamente in cotone. Mary Donaldson ha scelto di aggiungere una cintura, che le ha conferito un tocco bohémien e ha contribuito a valorizzare la sua figura in modo sottile ma efficace.

Mary è riuscita a trasformare un outfit chic in uno più casual semplicemente cambiando uno dei suoi accessori, dimostrando la sua capacità di adattarsi a qualsiasi situazione senza perdere il suo tocco personale. Prima ha optato per dei sandali color cognac del marchio Michel Vivien Paris. In pelle e con un tacco di 8 centimetri ha reso il look più chic ed elegante.

Per la seconda parte della visita Mary ha cambiato scarpe scegliendo delle comode sneakers. Più precisamente un paio di bianche Adidas Stan Smith vegane, che si abbinavano perfettamente al suo vestito. Questo cambiamento non solo gli ha dato il comfort di cui aveva bisogno per muoversi liberamente, ma ha mantenuto intatto il suo stile impeccabile.

Non è passato inosservato poi il cappello beige, decorato con linee blu scuro, oltre che allo splendido sorriso di Mary di Danimarca, che è apparsa raggiante e gentile.

Mary di Danimarca come Pretty Woman

Nel pomeriggio, Mary di Danimarca ha strizzato l’occhio a uno dei look più iconici di Pretty Woman: l’abito marrone con stampa a pois bianchi che ricorda molto quello indossato da Julia Roberts nella scena della partita di polo. L’australiana ha optato per un bellissimo modello con scollo all’americana e gonna lunga che ha abbinato a sandali metallici e una borsa con strass. L’abito è stato indossato per l’incontro di Mary con l’ambasciatrice danese in Brasile, Eva Bisgaard Pedersen.

L’elegante look di Mary di Danimarca

Per la sua passeggiata nel Giardino Botanico di Brasilia Mary di Danimarca ha optato per un look che unisce eleganza e comodità. La camicia di lino bianco è di Bagutta: un classico che non passa mai di moda. La regina di Danimarca ha abbinato la camicia ad una gonna fluida color kaki, accompagnata da uno dei suoi accessori più amati: la cintura. In questa occasione ne ha scelto una del brand Max Mara, perfetta per strutturare il completo e stilizzare la figura. Perfetta da abbinare a capi più leggeri e larghi come questa gonna.

Non mancano gli occhiali da sole di Gucci, un elemento di lusso il cui colore blu contrasta con i toni neutri dell’outfit, fornendo un tocco moderno senza rinunciare all’eleganza. Gli occhiali oversize, oltre a svolgere una funzione pratica, aggiungono un’aria chic. Ai piedi ancora una volta delle sneakers, per comodità e praticità.

Come gioielli, invece, semplici cerchi dorati e due collane, ancora una volta quella con l’iniziale del marito Federico e un’altra con un medaglione con incise le iniziali dei quattro figli, che hanno aggiunto un tocco personale ed emotivo.