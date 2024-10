Mary di Danimarca si trova in viaggio di stato in Brasile, dove ha sfoggiato alcuni look davvero chic, apparendo bellissima come sempre

Fonte: Getty Images Mary di Danimarca

Mary di Danimarca si trova in viaggio di stato in Brasile per una visita ufficiale di quattro giorni, in cui intende approfondire il tema della Cooperazione danese-brasiliana sulla biodiversità, la salute e la lotta contro la violenza contro le donne. Ad accompagnarla nelle sue visite, Lars Aagaard, il ministro per il clima, l’energia e i servizi pubblici del paese sudamericano. Il viaggio ufficiale oltreoceano è cominciato il 2 ottobre scorso e si concluderà giorno 5. Nei primi due giorni del suo tour, la sovrana ha visitato Manuas, mentre, in seguito, la Regina si sposterà a Brasilia.

In ogni suo spostamento in Brasile, Mary di Danimarca, è apparsa sempre perfetta, indossando dei look adatti a ogni occasione. La sovrana, in particolare, ha saputo alternare un outfit sporty chic ad altri davvero glamour.

Mary di Danimarca, il completo verde militare

Mary di Danimarca visiterà il Brasile in solitaria, perché non è accompagnata dal marito, Re Federico di Danimarca, che, di recente, è stato al centro di nuovi scandali, dopo i rumors che, a inizio anno, lo volevano legato a un’attrice messicana, Genoveva Casanova. In ogni caso, la sovrana sembra non fare caso ai pettegolezzi ed è apparsa più raggiante che mai durante la sua visita in Brasile. Per il primo giorno di tour, Mary di Danimarca ha scelto d’indossare un completo verde militare, tanto semplice, quanto chic, che esaltava la sua bellezza naturale.

La sovrana ha optato, infatti, per un pantalone comodo con tasche sul davanti, fermato in vita da una cintura marrone, abbinato a una camicetta color salvia con le maniche lunghe.

Fonte: Getty Images

La reale ha effettuato una gira in barca sul Rio delle Amazzoni e ha visitato il Museo dell’Amazzonia MUSA nella riserva forestale di Adolpho Ducke, abbinando il suo look sporty chic con un paio d’occhiali da sole e delle scarpe comode nere. Al polso, Mary di Danimarca portava un bracciale rigido color argento, mentre i capelli della Regina erano legati in una treccia, sistemata sulla sua spalla sinistra.

Nel corso di questo suo primo giorno di visita la sovrana: “Ha acquisito, tra le altre cose, una visione approfondita delle sfide della regione amazzonica e delle possibili soluzioni in relazione alla lotta alla criminalità legata all’ambiente” e ha siglato anche degli accordi di cooperazione per conto della Corona Danese: “La Danimarca si è già impegnata a sostenere la Fondazione Amazon, che combatte la deforestazione illegale della foresta pluviale e promuove lo sviluppo sostenibile”.

Fonte: Getty Images

Durante i primi giorni del suo viaggio oltreoceano la sovrana ha anche visitato il National Institute for Amazonian Research, con un abito in un tessuto leggero, bianco, con stampe arancioni e nere.

Mary di Danimarca, il look da sera fucsia e verde

Mary di Danimarca sta mostrando tutto il suo gusto in fatto di moda, durante la sua visita in Brasile. Per la serata al Teatro Amazonas, in compagnia del governatore Wilson Lima, la Regina ha indossato una gonna lunga verde scuro, ricamata con linee orizzontali e verticali bianche, abbinato a un top fucsia con le maniche lunghe e la scollatura profonda, che presentava un’allacciatura in vita. La sovrana ha completato il look molto colorato anche con una borsa gialla. Nell’importante teatro: “La Regina ha assistito a uno spettacolo che presenta la storia culturale della regione amazzonica”.

La Casa Reale danese ha sottolineato l’importanza di questo viaggio in Brasile: “La visita della Regina contribuisce a sottolineare il desiderio di un’ulteriore cooperazione rafforzata e di un approfondimento delle relazioni danese-brasiliane. Aree come la sostenibilità, la biodiversità e il clima sono priorità centrali e comuni per Brasile e Danimarca”.