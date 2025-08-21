La passione inedita di Mary di Danimarca per il giardinaggio è diventata protagonista di uno show televisivo. La Regina si è raccontata nello show con un look estivo

IPA Mary di Danimarca

Mary di Danimarca ha trascorso le sue ferie estive, come da tradizione, al Gråsten Palace in compagnia di tutta la sua famiglia. Oltre a rilassarsi, però, la sovrana del paese europeo ha preso parte a dei momenti pubblici, come il cambio della guardia, apparendo sempre perfetta ed elegante, con dei look adatti ai caldi mesi estivi.

Di recente la Regina ha nuovamente mostrato il suo gusto impeccabile in fatto di stile, scegliendo un outfit bohémien per presentare il suo nuovo progetto televisivo, che sembra appassionarla molto.

Mary di Danimarca, la passione per il giardinaggio

Mary di Danimarca ha scelto di mostrare un lato inedito di sé e di apparire in uno show televisivo, come rivelato dalla stessa Casa Reale Danese sul profilo Instagram ufficiale di Palazzo. Nel post social la Regina in prima persona ha raccontato la sua decisione, non nascondendo un po’ di stupore per la sua avventura inedita: “Non avrei mai immaginato di partecipare a un programma sui giardini. La mia conoscenza dei giardini è in crescita e questa passione è nata dopo aver piantato un piccolo giardino selvaggio a Fredensborg”. La sovrana sarà protagonista, quindi, del programma televisivo Søren Vester’s Garden – Biodiversità e giardini del castello in onda su DR1.

Mary di Danimarca, quindi, ha svelato di essersi sempre più avvicinata al mondo del giardinaggio negli ultimi tempi e di aver curato personalmente una zona del parco del Palazzo di Fredensborg. La sovrana del paese europeo è originaria dell’Australia e ha voluto ricordare a tutti quanto sia sempre stato importante per lei il legame con la natura: “Anche se la natura ha sempre avuto una grande importanza nella mia vita, la gioia per il nostro giardino selvaggio mi ha affascinato”.

Mary di Danimarca va molto fiera dell’angolo del parco del Castello, che ha curato in prima persona, e ha deciso di mostrare la sua creazione alla famosa trasmissione televisiva: “È stato un piacere mostrare a Søren Vester questa parte del nostro giardino, che è sia un piccolo contributo alla biodiversità e rappresenti una bellezza selvaggia”.

Mary di Danimarca, il look bohémien

Mary di Danimarca ha deciso di prendere parte a un programma televisivo danese, dove ha mostrato la sua passione per il giardinaggio che, negli ultimi tempi, è una degli argomenti preferiti anche di Meghan Markle. La sua serie Netflix, infatti, ha come argomento proprio il lifestyle e, nei diversi frame, la Duchessa di Sussex si occupa del vasto giardino della sua tenuta in California, ma anche di cucina.

Per presentare il suo progetto televisivo, Mary di Danimarca ha scelto un look chic, perfetto per l’estate, in uno stile bohémien. La sovrana del paese europeo ha indossato, infatti, una meravigliosa camicetta ricamata di colore celeste, creata da Sea, abbinandola a un semplice pantalone corto beige in lino.

La blusa della sovrana era arricchita, non solo da intagli, ma anche da elementi decorativi floreali, che correvano lungo tutta la lunghezza del capo d’abbigliamento. I ricami erano nei toni del viola, del giallo, del verde e del blu.