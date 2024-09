Mary di Danimarca e il presunto tradimento, nuove testimonianze imbarazzanti

Fonte: Getty Images Mary di Danimarca

Federico, il marito di Mary di Danimarca, avrebbe trascorso una notte lontano da casa in compagnia di due affascinanti bionde. Il fatto, fino ad ora rimasto nascosto, è stato svelato proprio dalle due donne, la star della televisione Janni Ree e la sua amica ballerina Camilla Dalsgaard. Il racconto ovviamente è risultato estremamente imbarazzante per la Regina e la Casa Reale danese.

Federico di Danimarca al bar con due donne

Mary di Danimarca si è trovata ad affrontare un’altra presunta “scappatella” di suo marito Federico, dopo che lo scorso novembre fece scandalo la foto che lo ritraeva a Madrid insieme a Genoveva Casanova in atteggiamenti piuttosto intimi. Anche se l’ex modella messicana ha negato che tra lei e il Re ci fosse una relazione extra coniugale.

In ogni caso, le voci di tradimento e le foto paparazzate misero a dura prova il matrimonio tra Federico e Mary, ma anche la Monarchia ne fu indebolita. Così, la Regina Margherita decise di abdicare in favore del figlio. Una mossa che ha avuto il duplice effetto di salvare la Corona e scongiurare il divorzio.

L’atteggiamento di Mary è stato impeccabile da quando è diventata Regina consorte, lo scorso gennaio. È rimasta accanto al marito e quest’estate il rapporto tra i due sembrava migliorato. La coppia sembrava essersi ripresa dalle presunte infedeltà di lui, finché sono emerse nuove testimonianze sulle notti spensierate del Re danese.

In realtà, i fatti risalgono a diverso tempo fa, quando Federico non era ancora Re e qualche mese prima dello scandalo con la Casanova. Janni Ree e Camilla Dalsgaard hanno deciso di raccontare di quella notte speciale che hanno vissuto con l’allora Principe ereditario.

Le due donne hanno detto di aver incontrato Federico di Danimarca in un bar a Skagen. Sua Maestà era solo, senza Mary, e avrebbe iniziato a chiacchierare con loro. Janni e Camilla hanno ricordato come fosse molto affabile e alla mano, malgrado i suoi nobili natali. I tre hanno bevuto e fatto festa tutta la notte insieme.

Fonte: Getty Images

Il racconto imbarazzante, il silenzio di Mary di Danimarca

Federico di Danimarca sarebbe arrivato nella cittadina costiera in occasione della Settimana di Hellerup durante la quale i giovani si radunano lì per bere e divertirsi. Esattamente il programma che aveva in mente il Re, evidentemente.

Entrambe le donne hanno ammesso di essere state emozionate nel vedere il Principe. Janni Ree ha raccontato: “Camilla e io siamo finite a far festa con lui. Solo noi tre. È stato incredibilmente bello“. Poi ha aggiunto che Federico “non era ubriaco, ma era felice. È un tipo molto festoso.”

Camilla ha invece sottolineato come sia stato un incontro del tutto casuale, il fatto di essersi trovate in città nello stesso momento di Federico è stato un puro caso. “È stata un’esperienza divertente. È raro andare in città e incontrare un membro della famiglia reale”, ha aggiunto la ballerina.

Il racconto non allude a nessun flirt tra le due donne e il Re, però il comportamento di Federico che va a far baldorie al bar è risultato piuttosto sconveniente. E ancora una volta il Palazzo si è trovato in imbarazzo. Nessun commento ufficiale è stato fatto dalle Loro Maestà che hanno preferito il silenzio per non alimentare i pettegolezzi.