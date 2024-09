Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Jennifer Lopez

Per mesi il look da ufficio – sotto l’accattivante nome di office siren – ha occupato le prime posizione all’interno delle tendenze moda, ergendosi ad estetica ben precisa da seguire ed imitare pedissequamente senza distinzione di contesto ed età. Il riferimento? Le commedie più iconiche degli anni 2000. Replicare look simili ora, invece, è pura necessità. Il ritorno in ufficio è da considerarsi più che ufficiale e attimi di panico alla “non ho niente da mettermi” si sono presentati puntuali alle porte (scorrevoli) delle nostre cabine armadio. Il business casual, questo il preciso nome del dress-code da ricercare al momento in ambito lavorativo, prevede regole ben precise e capi essenziali da accaparrarsi: molto più semplice, così, destreggiarsi tra sonno ed indecisione, no? Di seguito tutto quello che sappiamo in merito alle regole base da osservare per costruire il proprio abbigliamento ufficio.

Business casual: come vestirsi in ufficio secondo la tendenza, le linee guida

Oltre ogni futile stereotipo non si può negare: l’apparenza conta, specie sul posto di impiego. In totale armonia con i tempi le etichette restano, ma vi è maggiore libertà: etica ed estetica del lavoro si intrecciano ancora, ma le regole stilistiche da seguire alla lettera sono sempre meno. Vestirsi in maniera formale e professionale è ovviamente tuttora una sottigliezza richiesta, questo è certo, ma l’intento sposa la personalità di ognuno di noi. Esistono delle linee guida? Assolutamente sì. Per non sbagliare le tre caratteristiche da tenere presenti sono funzionalità, comfort e versatilità. Gli indumenti utili a creare la mise sono sempre gli stessi, quelli che già occupano una posizione tra gli scaffali del proprio armadio, ma vengono miscelati e vestiti in modo diverso a seconda di vari fattori.

Per quanto i meno sospirati, i mesi freddi sono quelli di più facile gestione in campo lavorativo: saranno sufficienti solo alcuni dei cosiddetti capi statement, ossia di buona qualità e dalla vestibilità impeccabile, al fine di ottenere un risultato pratico ma glamour. Il segreto risiede ancora una volta nel layering (proprio come abbiamo visto nei look delle celeb di fine estate). Sapersi destreggiare tra abbinamenti, colori e texture contribuirà poi grandemente nell’intento ultimo di dar vita ad un look da ufficio degno di nota. Come? Te lo diciamo subito.

La scelta della calzatura, ad esempio, svolge un ruolo di fondamentale importanza nella messa a punto di un look di stampo business casual: scegliere di sostituire alle sneakers una scarpa classica saprà tramutare il più informale degli outfit in uno formale a tutti gli effetti. Se le prime si mostrano perfette per tutte quelle mansioni che richiedono una tenuta casual, nel secondo caso via libera a mocassini, stringate, ballerine e stivali bassi. In quanto agli abbinamenti niente paura: l’ideale business casual verte proprio sull’accordo di capi di natura opposta, e ne sono la prova l’accoppiata scarpe da ginnastica e blazer oppure abito e mocassini.

In quanto a fantasie e stampe, invece, tutto dipenderà dall’ambiente lavorativo: le tonalità da prediligere secondo le tendenze del momento sono in linea di massima discrete e neutre, trasudando un’istantanea idea di lusso senza sforzo, ma nulla vieta ai creativi di lasciarsi andare un po’.

Universalmente importante, poi, in materia di business casual è soprattutto il concetto di comfort: costringersi per ore ed ore in indumenti eccessivamente strutturati, rigidi e scomodi mentre si tenta di svolgere diligentemente il proprio ruolo può costituire un vero disagio. Perciò occhio alle scarpe ma anche alla scelta dei tessuti, e che siano traspiranti, morbidi, scivolati ma che possibilmente non si sgualciscano con facilità.

I capi da avere ora per mettere a punto il perfetto look da ufficio

Tra gli assoluti must-have, indispensabili nel ricreare il perfetto look da ufficio, troviamo tutte quelle semplici magliette in cotone grandemente sottovalutate, le camicie in cotone stesse ed in denim, le gonne tubolari, ad A, midi, plissettate – satin ed in pelle – ed in jeans, bluse e top di calco lingerie, pantaloni classici dalle fattezze sartoriali ma anche jeans. L’importante, come accennato qualche riga addietro, è saper sempre bilanciare il mood con capi di natura diversa a contrasto.

Importantissima, in materia di business casual, la scelta del capospalla: la restante parte della mise può anche rifarsi alla semplicità più sconfinata, ma è la giacca ad essere in grado di fare da sé tutto il lavoro (anche se purtroppo non letteralmente). Sono da prediligere dunque tutti quei modelli eleganti e strutturati quali quelli propri di blazer, cappotti, trench e sahariane, capaci di trasmettere una certa impressione a colpo d’occhio.

Buone notizie per le fashioniste in carriera: anche le borse fanno la loro parte, in ufficio. Tutte quelle shopper in pelle all’ultimo grido, così come quelle in nylon, costituiscono al momento l’investimento perfetto da fare perché sempre attuali, oltre ogni periodo e stagione. Funzionali e versatili, queste permettono di avere sempre lo stretto indispensabile – e forse qualcosina di più, lo sappiamo – a portata di spalla.

Il business casual secondo le celebrities: gli spunti fashion

Sì, anche in materia di business casual sono le celebrities la nostra primaria fonte di ispirazione. Di seguito alcune delle mise da loro recentemente sfoggiate, tranquillamente replicabili nella quotidianità per recarsi in ufficio.

Leonie Hanne

Camicia celeste e gonna longuette bianca per Leonie Hanne.

La nota modella di origini tedesche è sempre una garanzia in quanto a stile, tanto che la sua proposta office wear vanta consuete classe ed eleganza. La camicia in foto mostra una silhouette sciancrata ed essenziale, molto femminile, elevata all’ennesima potenza dalla gonna lunga e morbida.

Jennifer Lopez

Tra le icone fashion alle quali affidarsi a cuor leggero dobbiamo citare necessariamente Jennifer Lopez: la queen del pop non riesce mai a sfuggire ai crudeli obiettivi dei paparazzi, ma la sua innata abilità di spaziare con nonchalance da outfit sportivi ai più sofisticati in men che non si dica, e con un risultato costantemente impeccabile, le rende sempre giustizia.

Il look fotografato vede abbinati una semplice camicia bianca, con maniche a tre quarti, ad un pantalone nero con pince. A rendere il tutto più interessante ci pensano le ballerine con incrocio sul dorso, nere come la borsa e gli occhiali da sole.

Charlize Theron

Il tessuto jeans può essere ostico da portare in ufficio, ma Charlize Theron ha ben pensato di fornirci una valida motivazione per, quantomeno, provarci.

Tra le maggiori seguaci del trend double denim, la poliedrica attrice ha sfoggiato un completo blue jeans in fantasia damascata da urlo costituito da spessi camicia e pantalone. Ai piedi spiccava un paio di stivaletti spuntati color panna, a rischiarare la tonalità d’insieme.

Alba Parietti

Da noi oggi nominata maestra del del layering, Alba Parietti ci mostra in foto come affrontare le temperature incerte di questo periodo con astuzia.

L’ensemble della conduttrice non si fa mancare nessuno dei capi più ricercati del momento, dal gilet sino al trench in soffice suede. I toni? Quelli del grigio, perfettamente in palette con l’umore generale di fronte alla fine dell’estate.

Michelle Hunziker

Blazer, gilet e pantaloni gessati per Michelle Hunziker.

L’ispirazione del look è senz’altro maschile, e per questo ancor più vincente se si guarda alla recente ascesa dell’abbigliamento di matrice mannish all’interno dello scenario tendenze.

Melissa Satta

Gessato anche per Melissa Satta, ma questa volta la mise è nell’insieme più facile.

Il tailleur bianco e nero, con pantaloni ampissimi e blazer oversize, è accoppiato questa volta ad una t-shirt basica a richiamare le décolleté bianco gesso.