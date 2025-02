Milano Fashion Week 2025, Melissa Satta e Carlo Beretta: la coppia perfetta per con dei look irresistibili

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

La Milano Fashion Week 2025 sta regalando momenti di pura meraviglia, tra sfilate spettacolari e look capaci di dettare tendenze. Tra i protagonisti assoluti dell’evento, Melissa Satta e Carlo Beretta hanno conquistato la scena con un’entrata trionfale alla sfilata di Diesel. La coppia, che fa sognare il mondo del gossip e della moda, ha sfoggiato outfit dal carattere forte e contemporaneo, perfettamente in linea con l’estetica audace del brand.

Melissa Satta e Carlo Beretta: look di coppia dal fascino urban

Melissa Satta, icona di stile e bellezza senza tempo, ha scelto un look che mixa praticità e sensualità. Il capo protagonista è una giacca in pelle color grigio ghiaccio, strutturata e dal taglio utility, stretta in vita da una cintura con fibbia statement.

Il layering è la chiave dell’outfit: sotto la giacca, una camicia a quadri oversize che aggiunge un tocco casual e rilassato. Skinny jeans scuri e stivaletti a punta con dettagli metallici completano l’ensemble, mentre una clutch glitterata dona una nota di eleganza.

Accanto a lei, Carlo Beretta ha saputo mantenere il perfetto equilibrio tra eleganza e street style. La sua interpretazione del look Diesel è un mix di layering e materiali a contrasto: una giacca in pelle nera indossata sopra una camicia check dal taglio morbido, il tutto abbinato a una semplice t-shirt bianca e jeans neri dal fit rilassato. A completare l’outfit, una collana a catena d’argento e sneakers bianche, per un look sofisticato ma senza sforzo.

La sintonia tra Melissa e Carlo si riflette nei loro outfit complementari, dove il richiamo ai quadri e ai materiali in pelle crea un dialogo di stile perfettamente coordinato.

Diesel alla Milano Fashion Week 2025: un inno alla libertà creativa

La sfilata Diesel ha trasformato lo spazio in una vera e propria installazione artistica. Il set, decorato con gonfiabili giganti e un tripudio di graffiti, ha fatto da sfondo a una collezione che celebra l’individualità e la sperimentazione.

Glenn Martens, direttore creativo del brand, ha spiegato: “Abbiamo dato al collettivo globale di street art libertà creativa, ognuno si è espresso a modo suo. Questa è la vera democrazia di Diesel.”

In passerella, il denim, anima pulsante del brand, è stato declinato in tutte le sue forme: jeans a vita bassissima, giacche oversize, capi sdruciti e tagli sperimentali.

La palette di colori ha visto un’alternanza di toni neutri e accenti vibranti, proprio come nei graffiti che dominavano la scenografia. Tra i dettagli più audaci, i make-up realizzati con la tecnica del bodypainting, che riprendevano i motivi dei murales, e le lenti a contatto particolari, capaci di trasformare lo sguardo dei modelli in un’opera d’arte vivente.

Un amore a gonfie vele

Melissa Satta e Carlo Beretta non sono solo una delle coppie più chiacchierate del momento, ma anche tra le più affiatate. Dopo la fine delle rispettive storie d’amore – con Matteo Berrettini per lei e Giulia De Lellis per lui – i due si sono ritrovati e sembrano più felici che mai.

Il loro recente weekend a Dubai ha acceso ulteriormente l’interesse del pubblico: hanno festeggiato il compleanno di lui e San Valentino in un’atmosfera da sogno, tra coccole e momenti romantici.

Melissa ha anche parlato della sua nuova relazione con entusiasmo: “Sono strafelice. Ho un compagno fantastico e con mio figlio Maddox facciamo tutto insieme, lo sport, i viaggi, i weekend.” Un amore che cresce giorno dopo giorno, sotto i riflettori della moda e delle emozioni più autentiche.