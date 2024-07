Fonte: Getty Images Anne Hathaway indossa degli occhiali da sole firmati Versace

Unire l’utile al dilettevole proteggendo la macula mentre si provvede a completare la propria mise con un accessorio che ne aggiunga personalità extra dovrebbe essere il fine di chiunque, in estate. Perché se è vero che gli occhiali da sole sono nati come accessori atti a far fronte alla naturale necessità di ripararsi dai raggi UV, ora si può dire che questi costituiscano un irrinunciabile elemento identitario per lo stile di ognuno. Perciò, vari nei design, spesso stravaganti ed innovativi, essi sono in definitiva da considerarsi l’accessorio must-have per eccellenza in questa stagione, in grado oltretutto di regalare al volto una luce tutta nuova.

Inforcarne un paio chiude e definisce come nessun’altra cosa qualsivoglia look estivo, comunicando personalità prima ancora di una certa dose di insofferenza al bagliore intenso, scongiurando così persino l’insorgere di qualche prematura ruga glabellare del tutto evitabile. Come per ogni accessorio irrinunciabile c’è chi rimane fedele ad un solo modello per tutta la vita e chi, per contro, ama sperimentare lasciandosi affascinare dalle nuove tendenze emergenti. Ebbene, è ad ambo le categorie che consigliamo di proseguire nella lettura.

Cosa sappiamo a proposito del panorama “Eyewear” 2024: gli occhiali da sole su cui puntare

Le proposte affiorate in occasione dell’estate 2024 possono vantare un design lineare, a richiamare perfettamente l’imperante stile 90s, ma virano contrariamente anche verso montature pop e bombate per accontentare gli animi più eccentrici. Non tramontano ancora, poi, neppure i modelli aviator iconici ed amatissimi da tutti. Onnipresenti idee accattivanti, frizzanti e colorate come quelle firmate Gucci, e si conferma per le dive veraci il taglio cat-eye alla Saint Laurent.

I più innovativi? Sicuramente gli occhiali da sole a mascherina, proprio come quelli disegnati da Loewe. Insomma, tutti gli indizi portano ad un inevitabile rimpinguare delle wishlist per i più appassionati.

Se sceglierne un paio in accordo con trend del tutto momentanei farà vivere per un attimo nell’illusione di poter sfoggiare una nuova identità, preferirli tenendo conto della propria personale fisionomia assicurerà che questi siano perfetti da indossare ogni giorno dell’anno, inverno incluso.

Tenere conto di entrambi gli aspetti, invece, farà suonare l’ennesimo acquisto a mo’ di un buon investimento.

Occhiali da sole: guida alle tendenze più in voga

Guardando a questo intento con grande lungimiranza i modelli da donna attualmente in auge strizzano l’occhio a differenti stili in contemporanea, sondando e reinterpretando molteplici ispirazioni che già nel passato avevano riscosso notevole successo. Le nuove forme trapelate sono dunque se possibile ancor più originali: in alcuni casi risultano addirittura destrutturate, costruite mediante l’impiego di materiali diversi, persino più leggeri e confortevoli rispetto all’origine.

Fonte: IPA

Un esempio? Raccogliendo una grande quantità di consensi gli occhiali Aviator paiono indubbiamente essere tuttora uno tra i modelli più apprezzati dalla collettività. Disponibili sul mercato in diverse forme e colori, che già oltrepassano e superano (se possibile) lo storico modello simbolo dell’ immaginario anni Settanta/Ottanta, quelli proposti per l’estate 2024 mostrano una silhouette decostruita. Coerentemente alla tradizione protagonista è il ponte superiore dell’occhiale, che ha il compito di sorreggere lenti e struttura sfidando le leggi della gravità, il tutto con inaspettata leggerezza.

Sull’onda della nostalgia torna anche la fantomatica mascherina in plastica. Proprio lei: quella costituita da un pezzo unico, priva di contorni a ricordare quelle che erano tanto in voga nei primi anni Duemila. Quelle del momento, però, si distinguono dalle prime per la presenza di elementi più composti, inattese sovrapposizioni e dettagli in metallo a creare contrasto pur conservandone il tipico fare avvolgente.

Avvolgente è poi, guarda caso, l’esatto aggettivo ad affacciarsi nella mente al pensiero di un ipotetico occhiale del futuro. Futuro, oggi, più vicino e palpabile che mai. Vistoso, tecnico e sicuramente geometrico completano l’identikit dei modelli sportivi – a ricordare quelli ideati per la corsa – e stravaganti trapelati dalle ultime passerelle.

Non era affatto difficile prevedere come fosse proprio quest’ultimo il modello di occhiali da sole preferito dei più giovani: tra i volti noti del mondo dello spettacolo ad indossarli spesso e volentieri troviamo sicuramente Angelina Mango, la quale si sta avvicinando sempre più alla definizione di uno stile riconoscibile e del tutto personale che possa rappresentarla.

Le sue eccentriche mise da scena si accompagnano puntualmente di accessori di questa sorta, che si abbinino al resto mantenendone la medesima dose di originalità e stravaganza.

Occhiali da sole: quali sono i preferiti delle celebrities?

Alle prese con un ventaglio di scelta così ampio il quesito sorge del tutto spontaneo: come si destreggiano le celebrities nel far fronte a cotanto imbarazzo della scelta? Di seguito tutto quello che abbiamo scoperto sul loro conto ed in merito ai loro occhiali da sole favoriti.

Lily Collins

Dovessimo immaginare Lily Collins – con ogni probabilità caduta vittima in prima persona dell’influenza esercitata dal personaggio che interpreta in Emily in Paris – indossare un paio di occhiali da sole la rappresenteremmo esattamente così. Sì, la carica virale è chiaramente la più elevata di sempre.

La stravagante montatura, scelta in bianco ottico e ambra a contrasto, trasuda l’allure della vera diva. Concorre alla riuscita del risultato il taglio felino della lente, totalmente scura ed impenetrabile.

Taylor Swift

Ambrati da cima a fondo, invece, quelli che sceglieremmo per Taylor Swift e che a gran sorpresa sceglie anche lei.

La lente è tonda, la montatura leggera e sottile. L’effetto finale è il medesimo che indossare al collo un nuovo gioiello conferirebbe, data la luminosità dei dettagli in metallo.

Jennifer Lopez

Avendo summenzionato il divismo ci risulta impossibile non fare riferimento alla Queen del pop: esattamente come da copione gli occhiali da sole prediletti da Jennifer Lopez sono grandi e vistosi.

Il modello esibito nello scatto soprastante porta la firma di Dolce&Gabbana, brand di cui l’artista sarebbe fiera ambassador ed a pieno titolo, per giunta.

Dua Lipa

Fortemente pop sono anche gli occhiali da sole preferiti di Dua Lipa. La cantante di Training Season si è recentemente dimostrata una vera ammiratrice del marchio d’abbigliamento francese Jacquemus, scegliendo una montatura celeste in pendant con il suo bell’abito ed il mare sullo sfondo.

Il design dell’occhiale questa volta mostra una linea allungata che si estende in orizzontale, dando vita così al perfetto accordo tra sofisticatezza e modernità. Aggettivi, questi, che ben descrivono al contempo l’immagine dell’artista di fama mondiale.

Emily Ratajkowski

Indecisa quanto noi Emily Ratajkowski sceglie un mix di tutti i precedenti.

Gli occhiali da sole sfoggiati dalla modella statunitense in occasione della campagna promozionale della propria linea di beachwear – Inamorata, ndr – vantano il carattere vivace delle montature realizzate in acetato di cellulosa tanto in voga, ma uniscono ad essa una silhouette affusolata ed elegante a renderli ancor più moderni.