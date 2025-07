L’accessorio cool dell’estate si indossa sopra gli occhiali da vista e ti svolta ogni look urbano

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

I sovraocchiali sono l’accessorio che ti svolterà l’estate: si indossano sopra gli occhiali da vista e ti consentono di creare dei look favolosi senza rinunciare alla comodità. Perfetti per unire stile e funzionalità, i sovraocchiali sono progettati per essere indossati direttamente oppure sopra gli occhiali.

Il bello di questi sovraocchiali non è solo che si possono indossare in qualsiasi situazione, ma hanno anche un costo bassissimo. Su Amazon li trovi in offerta, scontati del 5%, e li paghi meno di 18 euro.

Offerta Sovraocchiali alla moda Sovraocchiali da sole

Sono dotati di lenti polarizzate sovradimensionate che si adattano perfettamente per adattarsi a qualsiasi tipologia di occhiali con lenti chiare. Consentono di bloccare i riflessi e proteggono la vista dai danni causati dai raggi UV. Regalando una visione chiara e concedendo una pausa agli occhi affaticati, con la sicurezza di una protezione totale dai raggi UVA e UVB.

La montatura è ultraleggera e realizzata in materiale TR. Le aste lisce e i naselli integrati permettono di sovrapporre i sovraocchiali ai propri occhiali in modo perfetto. Si possono usare in qualsiasi situazione, per fare sport, per regalarsi una giornata di shopping, ma anche per trascorrere del tempo al mare o viaggiare. Il design infatti è alla moda, grazie ad una montatura che è un evergreen dal sapore retrò.

Perché scegliere i sovraocchiali, l’accessorio fashion che ti svolta l’estate

I sovraocchiali sono l’accessorio perfetto per affrontare l’estate, ideali sia per chi indossa gli occhiali da vista, sia per chi vuole proteggere gli occhi dai raggi del sole senza spendere troppo. Forniscono infatti un’ottima protezione dai raggi UV grazie alle lenti, sono confortevoli da indossare e comodissimi.

Così tanto che quando li indossi non ti rendi conto di avere due paia di occhiali sovrapposti. Pratici e confortevoli, si possono usare per svolgere qualsiasi attività, regalando una visione ottimale, sicura e chiara.

Su Amazon li trovi a meno di 20 euro e puoi scegliere fra tantissimi colori e sfumature per trovare quella adatta a te. Dal modello black con le lenti rosa, a quello con lenti gialle, sino ai più classici con montatura marrone scuro o total black. Per scegliere la nuance giusta della montatura puoi abbinarla al colore di tuoi capelli. Se sei bionda – in particolare biondo cenere o platino – punta su montature nere, violette o blu, per creare un ottimo contrasto.

Sei castana? Questo colore della chioma, così come il nero, è perfetto con montature rosa, blu o nere, ma anche sui toni del beige e del marrone freddo. Chi ha i capelli rossi invece potrà scegliere su vari tonalità con riflessi arancio, un colore che si abbina benissimo alla chioma.

Infine per i capelli bianchi oppure grigi l’ideale è un occhiale da sole con una montatura molto colorata. Prova un sovraocchiale rosso oppure viola, ma potresti ottenere un risultato ottimo pure con un accessorio beige o marrone, l’ideale per valorizzare sia il viso che la chioma.

