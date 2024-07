Jennifer Lopez e la “revenge T-shirt”: il messaggio per se stessa

Un mistero aleggia per le strade di New York e, più precisamente, sul petto di JLO: ecco cosa sappiamo in merito all'enigma della maglietta

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Jennifer Lopez

Divorzio o non divorzio? Questo è il dilemma, ora. Se appena qualche anno fa i Bennifer ci hanno fatto sognare, fidanzandosi nuovamente dopo ben vent’anni dal loro primo incontro e seguente rottura – nonché dando un senso ai celebri versi secondo i quali “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” – e suggellando il loro idillio all’altare, adesso qualcosa sembra non andare per il verso giusto. O, almeno, questo è ciò che si bisbiglia.

Da mesi non si parla d’altro infatti che di una loro presunta separazione e, vista la loro ragionevole discrezione riguardo lo spinoso argomento, i più accaniti seguaci della coppia non sembrano avere intenzione di smettere di tentare di carpire decisivi indizi da ogni minimo movimento dei due. L’ultimo scoop riguarderebbe nello specifico una ambigua maglietta indossata da JLO negli ultimi giorni.

JLO e la maglietta incriminata: è o non è una “revenge t-shirt”?

Purtroppo è vero: le chiacchiere sull’attuale stato del rapporto tra Jennifer Lopez e Ben Affleck non fanno altro che divenire sempre più insistenti. Mentre i pettegolezzi incalzano, specie in seguito alla messa in vendita delle opere d’arte presenti nel loro nido d’amore in California, è proprio JLO a servire su di un piatto d’argento un interessante argomento di conversazione alternativo ai più maliziosi.

L’indiscussa Queen del pop ha recentemente fatto la sua apparizione a New York sfoggiando una maglietta bianca dall’audace taglio cropped, sulla quale spiccava il (non tanto piccolo) dettaglio di una scritta. Le parole in questione citavano, a caratteri cubitali, “JLO BE MY MAMA“. Inutile dire come la mente della totalità dei suoi fan abbia iniziato a viaggiare. Non sarebbe la prima volta che JLO si servirebbe del proprio look per lanciare un messaggio. Qualche tempo fa, ad esempio, la star aveva indossato un maglione con tanto di frase ricamata a riportare: “This is me… now”. Questo, all’insaputa di tutti, svelava il titolo del suo nono album come anche dell’omonimo documentario autobiografico di lì a poco disponibile su Amazon Prime, e costituiva al contempo un chiaro riferimento a quella specifica fase della sua vita.

In ogni caso l’enigma fatto stoffa ha decisamente solleticato l’intuito dei più, tanto che le teorie emerse sono molteplici. C’è chi ha inevitabilmente pensato ad un puro e semplice rimando ad uno degli scorsi successi della cantante – Ain’t Your Mama – e chi, a mise veduta, ha avanzato l’ipotesi di una piccola vendetta: insomma, di revenge dress ne è piena la storia della moda, potrebbe essere questo il caso di una revenge t-shirt? Una mossa, quella di Jennifer Lopez, presumibilmente volta a mostrare al marito cosa starebbe per perdere. O magari no, chissà.

All’audace quanto ambigua maglietta la quasi cinquantacinquenne ha appaiato dei blue jeans di taglio baggy, rigorosamente a vita bassa come a voler lasciare ancor di più la scena all’ addome scolpito, e delle sneakers bianche. Il tutto veniva infine vivacizzato dall’aggiunta di un cardigan oversize in tonalità rosa shocking. Dei grandi occhiali da sole neri ed una borsetta in paglia erano gli accessori a chiudere il look.