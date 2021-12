Preppy pull: come indossarlo con stile

Avete presente quei pullover a rombi che fanno tanto scuola inglese? Bene, la buona notizia è che sono molto molto cool, se li portate nel modo giusto. Come fare? Ve lo spiego in questo post!

Premessa

Non mi stancherò mai di ripeterlo: quando scegliete pullover o comunque capi in lana e simili, leggete bene le etichette e assicuratevi che non contengano acrilico o fibre artificiali. Basta poco per mettersi addosso qualcosa di bello e che vi dura nel tempo!

Detto questo, il modo migliore per svecchiare questo genere di pull dando loro un allure più cool e fresca, è quello di sceglierli colorati, anzi, coloratissimi, e di abbinarli a capi che con ci si aspetterebbe di vedere insieme a maglioni così. Un esempio sono le sneakers, magari chunky, oppure le combinazioni di colore insolite, magari dalle tinte acide o fluo.

Come indossare il pull preppy: con la mini e gli anfibi

Se le gambe sono il vostro punti di forza, optate per una gonna corta, ma attenzione: niente ankle boots o peggio ancora décolleté. Optate per un paio di anfibi o kombat boots, che renderanno tutto il look più grintoso e irriverente. Potete prendere esempio dalla sfilata di Philosophy della Fall Winter 2021/2022 che vedete qui sotto.

Come indossare il pull preppy: mix and match

A proposito di sfilate, potete guardare anche quella di Etro, che vedete qui di seguito, in cui il pull preppy scollato a V viene abbinato in versione mix and match, con righe e stampe di cromie diverse. È un look da pro, quindi attenzione a bilanciare bene non solo i colori, ma anche i volumi.

Come indossare il pull preppy: ton sur ton e una nota di colore

Se preferite un look più easy, potete optare per tonalità ton sur ton, oppure potete aggiungere una nota di colore forte. Basta un capo in tutto il look: il cappotto, la borsa o anche una sciarpa o le scarpe.

Come indossare il pull preppy: street style

Forse questo è l’abbinamento che preferisco, il più fresco e giovane. Potete abbinare il vostro pull a rombi riprendendo con il altri capi i colori della fantasia, ma scegliendo pezzi un po’ fuori dagli schemi, come i già menzionati kombat boots, oppure come una gonna dal gusto military, completamente decontestualizzata e proprio per questo perfetta!