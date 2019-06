editato in: da

A me l’arrivo dell’autunno piace: mi piace l’idea di tirare fuori i miei maglioni caldi e soffici, di mettere finalmente via canotte e canottierine per la prossima estate. Mi piace l’idea dei plaid, delle caldarroste, del risotto di zucca… ok, sto divagando! Torniamo a noi: vediamo insieme tre idee di look facilissime a cui ispirarci quando, ai primi freddi, non sappiamo cosa metterci.

Cosa mettere in autunno, ecco tre idee di look: il maxipull con il jeans slim

Il mio outfit preferito, io aspetto l’autunno praticamente per vestirmi così! Un bel maxi pull di lana a coste, grigio o beige e un pantalone o un jeans slim sono uno dei miei abbinamenti preferiti. Ai piedi scarpe basse: mocassino o stringata per uno stile British, sneakers per un look più casual. Se poi fa caldo, sotto mettetevi una maglia a mezza manica, in modo da poter togliere il pull se è necessario.

Cosa mettere in autunno, ecco tre idee di look: il trench e la t-shirt

Esci di casa e fa freddo, poi a mezzogiorno fa caldo, poi di sera fa di nuovo freddo: è l’inizio dell’autunno! Se vogliamo andare sul sicuro, è utile e sensato vestirsi a strati. Meglio indossare una t-shirt e un pullover o un cardigan e sopra un bel trench (sempre perfetto, in ogni occasione!) in modo da poter togliere uno strato in caso di caldo, o aggiungerlo se invece la temperatura scende. Quanto al pezzo sotto, con un paio di jeans o un pantalone slim andate sul sicuro.

Cosa mettere in autunno, ecco tre idee di look: la camicia oversize

Una bella camicia oversize, da indossare con pantaloni cropped per chi ha uno stile super trendy, o con un pantalone a sigaretta per chi preferisce un abbigliamento più in figura, è sempre una scelta vincente. Ai piedi scarpe basse e sulle spalle un cappotto o uno spolverino.