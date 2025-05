Meryl Streep, bacio appassionato con Martin Short a New York (ma non è come sembra)

Fonte: IPA Meryl Streep e Martin Short

Meryl Streep e Martin Short sono stati protagonisti di un momento sorprendente sul set della nuova stagione dell’amata serie Only Murders in the Building. I due attori, entrambi 75enni e premiatissimi (lei leggenda di Hollywood, lui icona della comicità), sono stati immortalati mentre si scambiavano un bacio appassionato per le strade di New York.

Lo scatto, manco a dirlo, ha subito fatto il giro del web scatenando l’entusiasmo dei fan. Ma, come spesso accade, non è tutto come sembra. Dietro quel bacio rubato c’è infatti la magia della finzione scenica, in una scena romantica girata per la serie, e non un colpo di scena nella vita privata delle due star.

Meryl Streep e Martin Short si baciano sul set a New York: le immagini che fanno impazzire il web

Le immagini parlano chiaro: Meryl Streep e Martin Short si baciano teneramente tra un ciak e l’altro, avvolti nei loro trench da detective, proprio come due innamorati in fuga. I due si trovavano a New York City per le riprese della nuova stagione (la quinta) della serie, quando sono stati avvistati in un momento di grande complicità: lei nei panni di Loretta Durkin, lui in quelli di Oliver Putnam, la coppia appena sposata che interpretano nella fiction.

Nella scena, i due attori. fedora grigio e impermeabile beige per lei, completo con trench marrone per lui, hanno canalizzato il loro spirito investigativo sul set, abbracciandosi e scambiandosi un bacio appassionato davanti alle telecamere .

Meryl Streep e Martin Short stanno insieme anche nella vita? Cosa sappiamo davvero

Il feeling tra Meryl e Martin sul set è talmente convincente che da mesi il gossip internazionale si interroga: c’è del tenero anche fuori dal set? La voce di una relazione reale tra i due attori circola insistentemente già dalla scorsa stagione.

Fonte: IPA

In effetti, la complicità non manca nemmeno nella vita reale: lo scorso agosto Streep è stata vista mano nella mano con Short all’after-party della premiere di Only Murders 4 a Los Angeles, e qualche mese dopo i due sedevano vicini (e divertiti) a un concerto celebrativo del Snl, con Meryl beccata a fare un gesto ironico in diretta Tv accanto all’amico.

Episodi del genere hanno alimentato i pettegolezzi, al punto che a inizio 2024 Page Six ha lanciato la bomba: secondo un insider, Meryl Streep “non ha potuto fare a meno di innamorarsi” di Martin Short, e i due farebbero coppia fissa da oltre un anno.

La notizia di Page Six ha mandato in fibrillazione i fan, ma la realtà potrebbe essere meno romantica di così. I diretti interessati hanno smentito tramite i loro portavoce: nessun amore segreto, solo una splendida amicizia e tanta stima reciproca. Già a gennaio un rappresentante di Short aveva chiarito che i due sono “solo ottimi amici, nient’altro”, frenando le fantasie sulla nuova coppia d’oro di Hollywood. Ecco perché il bacio appassionato di New York va preso per quello che è: una coinvolgente scena di fiction, che testimonia la chimica eccezionale tra due fuoriclasse della recitazione, ma non una conferma di flirt nella realtà.

Only Murders in the Building 5: iniziate le riprese a New York con tutto il cast

La buona notizia per gli appassionati è che le riprese della nuova stagione di Only Murders in the Building sono ufficialmente partite, proprio a New York. La produzione ha acceso le telecamere questa primavera nella Grande Mela, trasformando ancora una volta l’elegante palazzo Arconia (teatro delle vicende della serie) nel set di un nuovo mistero.

Oltre alla coppia Streep-Short, sono stati avvistati sul set anche gli altri volti storici: la popstar Selena Gomez (Mabel Mora nella serie) e il veterano Steve Martin (Charles-Haden Savage) sono tornati a girare scene insieme a Martin Short per le strade di Manhattan, segno che il trio di detective improvvisati è di nuovo al completo per risolvere un altro delitto.

Cast stellare e colpi di scena: cosa ci aspetta nella nuova stagione di Only Murders

Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione di Only Murders in the Building? Innanzitutto, un cast ancora più stellare. Oltre al trio protagonista e alla stessa Meryl Streep, sono in arrivo volti nuovi di prim’ordine. La produzione ha infatti annunciato l’ingresso di Renée Zellweger in un ruolo top secret.

E non è finita qui: a sorpresa arriveranno anche Christoph Waltz, il comico Keegan-Michael Key, il giovane Logan Lerman, Jermaine Fowler e persino Beanie Feldstein . Un vero parterre de roi che ha già entusiasmato i fan della serie.