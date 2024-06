Giugno è il Pride Month, il mese perfetto per immergersi in letture legate alla comunità LGBTQIA+: ecco le nostre preferite

Fonte: iStock I migliori libri con storie LGBTQIA+ da leggere nel mese del Pride

Giugno è il Pride Month, il mese dedicato alla celebrazione dell’orgoglio LGBTQIA+ e alla lotta per i diritti e l’uguaglianza. Un momento perfetto per immergersi in letture che esplorano le diverse sfaccettature delle identità sessuali e di genere e che raccontano storie d’amore, di accettazione e di crescita personale. Che tu stia cercando romanzi appassionanti o classici intramontabili di autori italiani e internazionali, ecco una serie di libri perfetti per arricchire le tue letture durante il Pride Month.

I libri da leggere durante il Pride Month

“Sei come sei”, Melania Mazzucco

Sei come sei è un libro delicato, drammatico e divertente che racconta la storia di una ragazzina che ha due papà. Giose decide di accantonare la carriera nella musica punk-rock quando si innamora di Christian, un giovane professore di latino: insieme crescono Eva, la loro bambina, almeno fino a quando Christian non muore improvvisamente.

Giose non è il padre biologico di Eva, e nonostante tra i due ci sia un rapporto di enorme affetto e fiducia, non viene considerato un tutore adatto per la ragazza, che viene affidata a una coppia di zii. Una storia di dolore e mancanze, ma anche di grande determinazione. Dopo un forte litigio con i suoi compagni di classe, che la prendono in giro per la sua condizione familiare, Eva decide di scappare per ritrovare quel papà che le è stato tolto.

Sei come sei è un libro commovente che racconta l’amore tra padre e figlia e delle difficoltà che si affrontano quando questo non viene riconosciuto.

“Orlando”, Virginia Woolf

Tra le letture dedicate al Pride Month non poteva mancare un grande classico. Orlando è la storia scritta da Virginia Woolf nel 1928, che ripercorre la vita di un giovane e bellissimo ragazzo, tra i preferiti della Regina Elisabetta I. Un romanzo che si muove nel tempo, in cui Orlando vivrà ogni volta un secolo diverso e cambiando sesso ogni volta. Ma non solo: partendo dal 1600 vivrà diverse condizioni sociali fino ad arrivare al 1928, momento in cui Orlando è una donna. Una transizione onirica e misteriosa, in un racconto che può essere definito un classico queer.

“Dare la vita”, Michela Murgia

Grande mente e penna a sostegno della comunità LGBTQIA+ è anche Michela Murgia, che dopo la sua scomparsa il 10 agosto 2023 ci ha regalato Dare la vita, il suo primo libro postumo. Un testo denso di significato, in cui la Murgia tocca ancora una volta temi a lei molto cari come la gestazione per altri, la maternità e tutti i tipi di famiglia.

Un testo necessario, che funge anche come una sorta di testamento che racchiude i suoi ultimi pensieri e le scelte che l’hanno portata a creare un nucleo queer simboleggiato da un totem importante come la rana, l’animale transizionale per antonomasia. Tra idee, tematiche, ed esperienze vissute in prima persona, Dare la vita è un libro pieno d’amore, anche se di un tipo che ancora troppo spesso fatica ad essere riconosciuto.

“Chiamami col tuo nome”, André Aciman

Nella lista dei libri più belli da leggere durante il Pride Month, poi, non poteva mancare Chiamami col tuo nome, romanzo di André Aciman da cui è stato tratto l’omonimo film con Timothée Chalamet. La storia di un’estate in riviera in cui Elio, ragazzo di 17 anni, parte per le vacanze estive insieme alla famiglia, pronto ad accogliere un ospite che gli farà compagnia per buona parte dell’estate. Oliver è uno studente di New York che arriva in riviera per lavorare alla tesi di post dottorato. I due iniziano a conoscersi e a scoprire di avere molte cose in comune: dai film, ai libri, passando per le origini ebraiche, Oliver e Elio iniziano a vivere una connessione particolare, fatta di desiderio e sofferenza.

“Less”, Andrew Sean Greer

Scritto nel 2017 e vincitore nel 2018 del Premio Pulitzer per la narrativa, Less è un romanzo di Andrew Sean Greer che racconta il viaggio intrapreso da uno scrittore di scarso successo poco prima di compiere 50 anni. Un tour letterario che gli permette di viaggiare per il mondo per cercare di dimenticare il suo ex fidanzato, ormai prossimo al matrimonio.

Un giro del mondo tra Messico, Francia, Germania, Italia, Marocco, India e Giappone, per provare a evitare i problemi amorosi e lavorativi lasciati in America senza, forse, riuscire a ottenere il risultato sperato. Una lettura intelligente, fresca e ironica che mixa la commedia alla satira, senza però rinunciare alle riflessioni sull’amore e sul tempo.