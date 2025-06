Giugno è il mese del Pride, tutte le manifestazioni in Italia

Tutti i cortei, le manifestazioni e gli eventi per celebrare il Pride Month a giugno in Italia

Fonte: iStock Manifestazione Pride

Giugno è il Pride Month, il mese dell’orgoglio Lgbtqia+. Il momento dell’anno in cui si marcia a sostegno dei diritti di tutti, promuovendo l’amore in ogni sua forma e la parità sociale. In tutta Italia, anzi in tutto il mondo, si organizzano i cortei del Gay Pride e numerose altre manifestazioni a supporto della comunità Lgbtqia+. Ecco il calendario completo degli eventi italiani.

I Pride di giugno in Italia

In alcune città d’Italia le celebrazioni sono iniziate già a maggio, con la Onda Pride 2025 organizzata da Arcigay e altre associazioni locali e nazionali a Crema, Piacenza, Alessandria, Caserta, Enna, Padova e Savona. Ma è giugno il mese in cui le celebrazioni entrano nel vivo. Ecco il calendario completo:

7 giugno 2025 : Dolo, Messina, Pavia, Taranto e Torino

: Dolo, Messina, Pavia, Taranto e Torino 14 giugno 2025 : Genova, Lecco e Roma

: Genova, Lecco e Roma 15 giugno 2025 : Avellino

: Avellino 21 giugno 2025 : Avezzano, Bari, Bergamo, Cosenza, Palermo, Parma, Pesaro e Prato

: Avezzano, Bari, Bergamo, Cosenza, Palermo, Parma, Pesaro e Prato 28 giugno 2025 : Bologna, Bolzano, Milano, Salerno e Sassari

: Bologna, Bolzano, Milano, Salerno e Sassari 29 giugno 2025: Ragusa

I Pride di luglio, agosto e settembre

Se giugno è il mese del Pride, le manifestazioni in Italia proseguono per tutta l’estate, ecco quando e dove:

5 luglio 2025 : Alba, Favignana, Catania, Lodi e Napoli

: Alba, Favignana, Catania, Lodi e Napoli 12 luglio 2025 : Caltagirone, La Spezia e Lecce

: Caltagirone, La Spezia e Lecce 19 luglio 2025 : Siracusa e Varese

: Siracusa e Varese 26 luglio 2025 : Rimini, Termoli e Trapani

: Rimini, Termoli e Trapani 9 agosto 2025 : Cammarata – San Giovanni Gemini

: Cammarata – San Giovanni Gemini 6 settembre 2025 : Omegna

: Omegna 20 settembre 2025 : Castellammare di Stabia e Sondrio

: Castellammare di Stabia e Sondrio 27 settembre 2025: Arcore

Gli eventi di Roma e Milano

Come da tradizione, i Pride di Roma e Milano si concludono con un grande concerto aperto a tutti. Nella capitale la marcia, il 14 giugno, inizia alle ore 15:00 da piazza della Repubblica. Madrina di quest’edizione sarà la cantante Rose Villain che si esibirà con la sua hit Fuorilegge, inno e slogan della manifestazione di quest’anno. La madrina di Milano non è ancora stata ufficializzata, ma senza dubbio non mancheranno i grandi nomi del pop alla parata meneghina.

Perché giugno è il Pride Month

Il mese di giugno è stato scelto come Pride Month in memoria dei Moti di Stonewall. Era il 28 giugno del 1968 e, come spesso accadeva in quegli anni, la polizia organizzò un violento raid all’interno dello Stonewall Inn, un bar di New York (si trova ancora oggi al 53 di Christopher Street) luogo di ritrovo della comunità gay e transessuale. Quella volta, però, i frequentatori del locale non si sottomisero alle intimidazioni delle autorità e diedero inizio a una sommossa popolare che durò per tre giorni. La marcia di New York fu imitata in tutti gli Stati Uniti e, trasformatasi ufficialmente in Pride, è oggi diffusa in tutto il mondo.

In Italia, la prima manifestazione a sostegno dei diritti Lgbtqia+ si ebbe a Sanremo, nel 1972, quando un gruppo di attivisti fermò un convegno medico sulle terapie riparative, quelle cioè che tentano di “curare” l’omosessualità. Il primo vero Pride si tenne a Roma nel 1994, l’anno successivo ci fu quello di Bologna e, nel 1996, il Pride arrivò anche a Napoli.