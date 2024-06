Giugno è il Pride Month: tutte le manifestazioni in Italia

Fonte: iStock "Pride Month 2024", tutte le manifestazioni in Italia

Buon Pride Month! Come ogni anno, giugno è il mese dell’orgoglio LGBTQIA+: un momento in cui si manifesta con forza per la parità di diritti di genere e per l’amore incondizionato. Per sostenere la comunità LGBTQIA+, in vengono organizzati eventi e cortei in gran parte delle città italiane, non solo nel mese di giugno. Ecco il calendario completo.

Perché giugno è il mese dedicato al Pride

La scelta di eleggere giugno come mese del Pride nasce negli anni ’60, dopo alcuni avvenimenti accaduti a New York. Era il 28 giugno 1969 quando alcuni poliziotti fecero una retata al Stonewall Inn, un bar molto conosciuto e frequentato dalla comunità gay. L’arrivo della polizia accese delle proteste che si protrassero per alcuni giorni, guidate da figure iconiche come Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera.

Una ribellione che ha segnato un punto fondamentale per l’evoluzione di un moto che si batte per l’uguaglianza e la visibilità della comunità LGBTQIA+. Le manifestazioni che seguirono, inizialmente nate in modo spontaneo e poi organizzate, divennero il simbolo di una resistenza contro le ingiustizie e le discriminazioni subite dalla comunità.

Da quel momento, giugno è diventato il mese in cui si celebra l’orgoglio LGBTQIA+, con manifestazioni, parate e eventi che promuovono l’inclusione, la diversità e i diritti civili per tutti in tutto il mondo. Un momento di riflessione, di solidarietà e di educazione, che coinvolge non solo le persone che fanno parte della comunità, ma chiunque creda nell’uguaglianza e nella dignità umana. Ogni anno, le celebrazioni diventano più grandi e più visibili, dimostrando che la lotta per i diritti civili è ancora molto attuale e necessaria.

Le parate del Pride rappresentano un’esplosione di colori, musica e gioia, ma anche un potente messaggio politico. Ogni bandiera arcobaleno sventolata, ogni sorriso condiviso, è un atto di resistenza e di speranza per un futuro più inclusivo e giusto per tutti. Giugno non è quindi solo un mese di festa, ma un promemoria del percorso fatto e di ciò che deve ancora essere fatto per raggiungere una piena uguaglianza, oltre che un’occasione per educare e sensibilizzare le persone su temi importanti come l’orientamento sessuale, l’identità di genere e i diritti umani.

Pride Month 2024, le manifestazioni in Italia

Le manifestazioni per il Pride Month sono moltissime e si svolgono in numerose città lungo tutto lo stivale, coprendo non solo il mese di giugno ma estendendosi anche a quelli successivi. Di seguito, troverai la lista completa degli appuntamenti previsti in Italia.

Manifestazioni di giugno:

8 giugno : Unione Terre di Castelli, Genova e Siracusa

: Unione Terre di Castelli, Genova e Siracusa 9 giugno : Venezia

: Venezia 15 giugno : Bergamo, Catania, Roma, Torino, Forlì e Smarza Pride a Trieste

: Bergamo, Catania, Roma, Torino, Forlì e Smarza Pride a Trieste 16 giugno: Verona

Verona 22 giugno : Lecco, Lodi, Palermo, Ancona, Cosenza, Frosinone, La Spezia, Varese, Vicenza, Siena

: Lecco, Lodi, Palermo, Ancona, Cosenza, Frosinone, La Spezia, Varese, Vicenza, Siena 29 giugno: Milano, Cagliari, Napoli, Ragusa, Bari, Dolo e Treviso

Manifestazioni di luglio:

6 luglio : Asti, Bologna, Cremona, Lecce, Pescara, Favignana, Taranto, Tortona

: Asti, Bologna, Cremona, Lecce, Pescara, Favignana, Taranto, Tortona 13 luglio : Isernia, Belluno

: Isernia, Belluno 20 luglio: Messina, Caltagirone

Messina, Caltagirone 27 luglio: Reggio Calabria, Martina Franca, Palagianello

Reggio Calabria, Martina Franca, Palagianello 28 luglio: Castellaneta, Manduria

Manifestazioni di agosto:

4 agosto : Rimini

: Rimini 31 agosto: Lignano Sabbiadoro

Manifestazioni di settembre e ottobre: