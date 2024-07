Ascolti tv del 30 giugno: Spagna-Georgia contro Segreti di Famiglia

Un'altra domenica di partite di Euro2024 e Report su Rai3 per la sfida degli ascolti del 30 giugno. Chi ha vinto?

Fonte: IPA Paola Ferrari

Si riapre la sfida degli ascolti tv e, a dominare ancora il 30 giugno, è stata la partita di Euro2024 tra Georgia e Spagna. Il match, valevole per l’accesso ai quarti di finale, ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori nonostante l’uscita dell’Italia dal Torneo con una brutta prova contro la Svizzera. Ci prova ancora Report di Sigfrido Ranucci, forte di un’ottima stagione televisiva nonostante gli scontri con Fabio Fazio sul NOVE, mentre Mediaset cede alle repliche su Rete4 e Italia1.

Canale5 ha invece proposto il dezi turco Segreti di Famiglia, mentre su Rete4 è andato in onda il film in replica La teoria del tutto. Italia1 ha invece puntato sul grande classico di Aldo, Giovanni e Giacomo Tu la conosci Claudia? Ma chi ha trionfato il 30 giugno? Difficile scontrarsi contro la partita, che in questi giorni di Europei sta facendo la parte del leone contro ogni programmazione alternativa. Vediamo tutti i dati.

I dati d’ascolto del 30 giugno sono disponibili dalle 10