Stash, la fidanzata Giulia Belmonte rompe il silenzio sulla gravidanza: “Tutto magico”

Giulia Belmonte, fidanzata di Stash, rompe il silenzio sulla gravidanza dopo le parole del cantante durante la finale di Amici Speciali. La giornalista e modella, incinta del primo figlio, ha commentato su Instagram questo momento magico e bellissimo della sua vita. Giulia ha sempre vissuto l’amore per Stash lontano dai riflettori, tanto che in pochi erano a conoscenza della loro relazione e solo di recente l’artista ha pubblicato sui social la prima foto di coppia.

Ad annunciare la gravidanza è stata Maria De Filippi nel corso della finale (poi vinta da Irama) di Amici Speciali. La conduttrice ha chiesto al leader dei The Kolors di raggiungerla al centro dello studio e gli ha regalato un ciondolo per il piccolo in arrivo. Stash è apparso da subito emozionato e su Instagram ha raccontato la sua grande felicità per la nuova avventura che lo aspetta. Anche Giulia, che sino a oggi era rimasta in silenzio, ha deciso di svelare le emozioni provate nel corso della prima ecografia.

“In quel momento non so esattamente se batteva più forte il tuo cuoricino o il mio – ha confessato la Belmonte, modella e giornalista -. Avrei voluto fermare i tempo e restare a guardarti per ore: è tutto così magico e perfetto. Sei il frutto del nostro amore, della nostra felicità, che giorno dopo giorno cresce sempre di più. Tu starai bene dentro di me, ma io non vedo l’ora di abbracciarti!”. Immediata la replica di Stash, che sempre su Instagram ha spiegato di essere molto emozionato. “Volevo ringraziarvi tantissimo per tutti i messaggi, per la vicinanza umana e per il calore che mi state mostrando in questo momento così importante per la mia vita, come potete immaginare. Sapete cosa si può provare in questo momento, che non si riesce a capire finché non lo si vive in prima persona. Quindi volevo ringraziarvi, semplicemente”.

Nei giorni scorsi l’artista aveva infranto il muro della riservatezza per raccontare ai fan tutto il suo amore per Giulia Belmonte. Stash aveva pubblicato uno scatto con la compagna, in spiaggia di fronte al tramonto: “Guardiamo avanti”, aveva scritto, pensando proprio al figlio in arrivo.