Amici Speciali, Stash pubblica su Instagram la prima foto con la fidanzata Giulia Belmonte

Stash esce allo scoperto e su Instagram pubblica la prima foto con la fidanzata Giulia Belmonte. Il cantante dei The Kolors diventerà presto papà. Ad annunciarlo è stata proprio Maria De Filippi nel corso dell’ultima puntata di Amici Speciali. In occasione della finalissima, che ha visto trionfare Irama contro Michele Bravi, la conduttrice ha voluto svelare il piccolo segreto del frontman della band.

“Quest’anno hai fatto la cosa più importante di tutte che è un inno alla vita”, ha detto Maria, regalando al cantante un ciondolo destinato al piccolo in arrivo. “La vita in un momento così strano mi ha fatto il regalo più bello”, ha commentato Stash, che è apparso subito molto emozionato. Qualche minuto prima l’artista aveva mostrato su Instagram l’ecografia, scrivendo: “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato, come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita. Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!”.

Fra i tanti commenti un piccolo cuore rosso, messo proprio da Giulia Belmonte, fidanzata di Stash che lo renderà papà per la prima volta. Una relazione, quella fra il cantante e la giornalista, vissuta lontano dai riflettori. Dopo la fine della love story con Carmen Fiorentino, il leader dei The Kolors aveva deciso di proteggere la propria vita privata. Per questo in pochi erano a conoscenza della relazione con Giulia. Dopo l’annuncio della gravidanza però Stash ha deciso di condividere su Instagram la prima foto di coppia. Si tratta di uno scatto in cui i due si abbracciano sulla spiaggia al tramonto. “Guardiamo avanti”, si legge nella didascalia, che sembra fare riferimento proprio alla gravidanza della Belmonte che non vede l’ora di diventare mamma.