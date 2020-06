Amici Speciali, Stash diventa papà: l’annuncio in diretta della De Filippi

editato in: da

Un appuntamento ricco di colpi di scena per Amici Speciali: ad aprire la puntata finale del talent show una grande sorpresa per tutti gli spettatori. Maria De Filippi infatti ha annunciato in diretta che Stash diventerà papà.

La conduttrice ha chiamato il cantante al centro dello studio, dicendo di avere un regalo per lui: dopo aver mostrato il filmato dell’ecografia, ha dato a Stash un ciondolino con un orsetto per il nascituro.

E pochi minuti dopo sul suo profilo Instagram è apparso un post proprio con quel video mandato in onda dalla De Filippi, che il cantante ha accompagnato a delle parole dolcissime:

Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita…

Poi ha continuato ringraziando per questo dono meraviglioso che la vita gli ha fatto all’improvviso:

Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!

Ovviamente in pochissimo tempo sono fioccati i commenti di amici e fan: da Elisa D’Ospina a Sara Daniele, passando per Andrea Denver, Giovanni Vernia e Francesco Facchinetti.

La notizia ha stupito tutti, perché Stash è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata. I fan infatti, oltre ad esprimere la loro gioia per il lieto evento, si sono interrogati sull’identità della fidanzata dell’artista, che non ha mai postato una foto in compagnia della donna.

I commenti comunque sono stati tantissimi: “Congratulazioni, sono sicura che sarai un papà meraviglioso”, “Tanti auguri bello”, “Sono felicissima”, sono solo alcune delle frasi che i suoi followers hanno pubblicato sotto il video su Instagram.

L’annuncio arriva proprio a poche ore dalla rinuncia al posto in finale nella puntata di Amici Speciali. Stash, che ha sottolineato più volte di aver avuto tanto dalla vita, ha alle porte una delle avventure più entusiasmanti e coinvolgenti: quella di diventare presto papà.