Amici Speciali, la finale: la De Filippi colleziona un altro successo e incorona Irama come vincitore

Amici Speciali, tutti i protagonisti dello show di Maria De Filippi

La finale di Amici Speciali ha regalato tantissime emozioni e ha visto trionfare Irama su Michele Bravi, nonostante quest’ultimo fosse dato come favorito. Una puntata ricca di momenti toccanti e divertenti, in quel mix perfettamente equilibrato che solo Maria De Filippi riesce a offrire ai suoi telespettatori.

Il format, voluto fortemente dalla conduttrice per raccogliere fondi da devolvere in beneficienza alla Protezione Civile, ha visto la partecipazione di alcuni fra i volti più amati di Amici.

A contendersi la vittoria sono stati Irama, Michele Bravi, Alessio Gaudino e Umberto Gaudino, che ha preso il posto dei The Kolors, che hanno deciso di ritirarsi dalla finale.

La puntata si è aperta subito con un momento molto commovente: Maria De Filippi infatti ha annunciato in diretta che Stash diventerà papà, lasciando tutti di stucco, perché il cantante è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata.

A lasciare a bocca aperta anche il look da Catwoman di Sabrina Ferilli, che si è presentata con un completo in pelle nera total black. Ha sfoggiato un fisico mozzafiato, esibendosi in un balletto durante la performance di Alberto Urso, stupendo tutti i presenti in studio.

Sebbene lo show sia stato pensato per uno scopo nobile, la finale ha comunque riservato grandi momenti di sana competizione, tra le performance emozionanti dei ballerini e le esibizioni coinvolgenti dei cantanti. I finalisti infatti sono stati supportati dagli altri concorrenti di Amici Speciali, che, pur non essendo in gioco, hanno gareggiato nelle squadre, regalando attimi di spensieratezza ma anche di forte coinvolgimento.

Non potevano poi mancare i siparietti comici tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, che giocando a Obbligo o Verità hanno coinvolto persino Carlo Conti in collegamento telefonico. Senza dimenticare i momenti divertenti tra i giurati Gerry Scotti, Giorgio Panariello, Eleonora Abbagnato e Sabrina Ferilli, che si sono sfidati in competizioni esilaranti, come la corsa in monopattino.

La gara tra i concorrenti si è svolta senza esclusione di colpi: Alessio Gaudino ha battuto il collega ballerino Umberto, per poi essere eliminato da Michele Bravi, che fino all’ultimo momento era il vincitore annunciato dello show. Per lui il talent ha rappresentato una rinascita dopo il dramma dell’incidente, vissuto qualche anno fa. Il giovane cantante infatti è arrivato in finale con Irama, che col suo monologo finale ha commosso il pubblico, conquistando l’ambita coppa.

La vera vincitrice di Amici Speciali però è stata Maria De Filippi, che ha portato nelle case dei suoi telespettatori un grande show, fatto di grandi emozioni e tanto divertimento.