Fonte: Getty Images Maria De Filippi domina gli ascolti del sabato sera

Il sabato sera di Canale 5 è tornato alla carica con uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Sabato 23 marzo è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 23, edizione che ha raccolto un gran numero di telespettatori grazie agli ingredienti che da sempre caratterizzano il talent di Maria De Filippi: i sogni dei giovani allievi pronti a guadagnarsi un posto nel mondo della musica e della danza, i siparietti dei tre giudici (riconfermati) – Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio – e ovviamente gli scontri all’ultima sfida tra i Prof. Una puntata ricca e densa di emozioni che ha già visto il suo primo eliminato.

Rai 1 ha deciso di dare del filo da torcere a Maria De Filippi con la seconda puntata de L’Eredità – Viva La Rai, uno speciale condotto da Marco Liorni e dedicato ai 70 anni della Rai con i suoi grandi protagonisti. A sfidarsi nel popolare game show sono stati Giacomo Giorgio, Elisa Isoardi, Giancarlo Magalli, Gigi Marzullo, Paola Perego, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Max Tortora, pronti a conquistare il montepremi interamente devoluto ai Salesiani per il Sociale. Ospiti di Marco Liorni anche Raoul Bova e Bianca Guaccero, tra i volti più amati del piccolo schermo.

Continua a intrattenere il pubblico del sabato sera di Rai 2 la simpatica suora protagonista de Le indagini di Sister Boniface, che ha conquistato il cuore dei telespettatori. Nata come spin-off di Padre Brown, la serie britannica affronta ogni settimana un caso diverso, risolto proprio grazie all’aiuto di Sorella Boniface che, oltre a occuparsi dei doveri religiosi, è una produttrice e appassionata di vino nonché consulente scientifico della polizia locale, in quanto specializzata in scienze forensi.

Intanto le reti Mediaset hanno dato qualche alternativa al pubblico che non ama la serialità in generale. Da una parte su Italia 1 è andato in onda il primo film d’animazione dedicato a Kung Fu Panda, che nel 2009 ha ricevuto una candidatura agli Academy Awards, mentre dall’altra ad allietare la serata ci hanno pensato I due superpiedi quasi piatti ad allietare i telespettatori di Rete 4, riproponendo ancora una volta una delle pellicole che hanno visto protagonista l’iconica coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill.

Prima serata, ascolti TV del 23 marzo 2024

Nella prima serata di sabato 23 marzo, L’Eredità – Viva la Rai su Rai1 ha totalizzato 2.367.000 spettatori pari al 15,7% di share. Su Canale5 la prima puntata del Serale di Amici ha conquistato 3.768.000 spettatori con uno share del 26,7%. Su Rai2 Le Indagini di Sister Boniface si prende 480.000 spettatori (2,7%).

Su Italia1, Kung Fu Panda ha conquistato 747.000 spettatori pari al 4,2%. Su Rai3, Todo Modo ha convinto 432.000 spettatori e il 2,8%. Su Rete4, I due superpiedi quasi piatti si prende 1.027.000 spettatori (6.3%). Su La7 In Altre Parole ha totalizzato 1.008.000 spettatori con il 5,6%. Su Tv8, invece, 4 Ristoranti si prende 397.000 spettatori (2,2%) e 4 Hotel 234.000 spettatori (1,8%).

Access Prime Time, dati del 23 marzo

Su Rai1 Affari Tuoi di Amadeus totalizza 5.490.000 spettatori pari al 29,3%. Su Canale5, il consueto appuntamento con Striscia la Notizia si prende 2.974.000 spettatori con il 15,8%. Su Rai2 TG2 Post conquista 579.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 1.163.000 spettatori (6,3%). Su Rai3 CheSarà… di Serena Bortone si prende 579.000 spettatori con il 3,1%. Su Rete4, invece, Stasera Italia conquista 633.000 spettatori (3,5%) nella prima parte e 670.000 spettatori (3,5%) nella seconda parte. Su Tv8, 4 Ristoranti è la scelta di 544.000 spettatori pari al 3%. Sul Nove Fratelli di Crozza si prende 488.000 spettatori (2,7%).

Il preserale, dati del 23 marzo

Su Rai1, L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 si prende 2.754.000 spettatori pari al 21,7%, mentre L’Eredità Weekend ha totalizzato 3.935.000 spettatori pari al 25,7%. Su Canale5, Avanti il Primo! Story di Paolo Bonolis ha totalizzato 2.028.000 spettatori (17,3%), mentre Avanti un Altro! Story ha fatto registrare 2.908.000 spettatori (19,7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (244.000 – 1,8%), The Blacklist è seguito da 287.000 spettatori (1,7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa a 351.000 spettatori (2.6%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 563.000 spettatori (3,4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.133.000 spettatori pari al 13,4%, mentre Blob totalizza 854.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 Terra Amara si prende 398.000 spettatori (2,4%). Su Tv8 4 Hotel ottiene un netto di 253.000 spettatori con l’1,7%. Sul Nove Little Big Italy si prende 398.000 spettatori (3%).